مفوضة حقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق في عمليات القتل «المروعة» في السودان

القاهرة - بوابة الوسط

دانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأربعاء، أعمال العنف التي أودت بعشرات الأشخاص خلال ثلاثة أيام في غرب دارفور، وطالبت بفتح تحقيقات «محايدة ومستقلة» في الهجمات «المروعة».

وعبرت ميشيل باشليه عن «الصدمة» بعد ثلاثة أيام من أعمال العنف بين قبائل عربية وغير عربية خلفت 213 قتيلًا على الأقل، بحسب حصيلة رسمية أعلنها حاكم الولاية، وفق «فرانس برس».

وارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات الأخيرة بين القبائل العربية وغير العربية في إقليم دارفور المضطرب غرب السودان، إلى أكثر من 210 قتلى، حسب ما قال والي غرب دارفور خميس أبكر. وقال الوالي في شريط فيديو نُشر، ليل الثلاثاء، إن محلية كرينك بالولاية شهدت صباح الأحد هجومًا، «وهذه الجريمة الكبرى خلفت نحو 201 قتيل و103 جرحى».

أعمال العنف تنطلق من كرينك

وبدأت أعمال العنف هذه، الجمعة، في كرينك وخلفت ثمانية قتلى و12 جريحًا، بحسب ما أكد الوالي في مقطع الفيديو. كذلك سقط أربعة قتلى على الأقل في مواجهات دارت الإثنين في الجنينة التي امتد إليها القتال.

اندلعت موجة العنف الجديدة بعد أن هاجم مسلحون من قبيلة عربية قرى تقطنها قبيلة «المساليت» غير العربية، ردًا على مقتل اثنين من القبيلة الخميس، وفق ما أوضحت التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور.

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ومنذ ذلك الحين، تشهد ولاية غرب دارفور على مدار الأيام الماضية قتالًا داميًا بين القبائل العربية وغير العربية يتركز إلى حد كبير في محلية كرينك، وهي منطقة يقطنها نحو 500 ألف نسمة معظمهم يتبعون قبيلة «المساليت»، وتبعد نحو 80 كلم عن مدينة الجنينة عاصمة الولاية.

ووصف الوالي ما حدث من هجوم ضد المحلية بأنه «جريمة بحق الإنسانية وجريمة بحق الأخلاق وحتى الدين»، مشيرًا إلى أن كرينك «تم تدميرها نهائيًا بمؤسسات الحكومة بما في ذلك رئاسة المحلية». وألقى أبكر اللوم على بعض القوات الحكومية المشتركة المكلفة تأمين المنطقة حين «انسحبت القوة (المشتركة) دون مبرر، وتركوا المواطنين العزل في المدينة»، بعد شن الهجوم عليها.

من جهته دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في بيان الأربعاء، ما جرى من اشتباكات مسلحة بمنطقة كرينك ودعا «جميع الأطراف إلى وقف العنف بشكل فوري والتحلي بضبط النفس الكامل، لحل أي مسائل عالقة فيما بين الأشقاء».