واشنطن «قلقة» من قرار الرئيس التونسي بشأن السلطة الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط

انتقدت واشنطن الرئيس التونسي، قيس سعيد، لإعطاء نفسه حق تعيين رئيس السلطة الانتخابية، داعية إلى احترام القواعد الديمقراطية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، للصحفيين إن «الولايات المتحدة قلقة جدا من القرار الأحادي الجانب للرئيس التونسي بإعادة هيكلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس». وأضاف أن واشنطن «أبلغت باستمرار القادة التونسيين بأهمية حماية استقلال المؤسسات الديمقراطية الرئيسية وضمان عودة تونس إلى الحكم الديمقراطي».

الرئيس والهيئة العليا المستقلة للانتخابات

وكان الرئيس التونسي أصدر الأسبوع الماضي أمرا رئاسيا يعطيه صلاحيات لتعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضوين فيها. وجاء الإعلان عن هذه الخطوة قبل أشهر من استفتاء وانتخابات تشريعية يفترض أن تشرف عليها هذه الهيئة.

والتزمت إدارة الرئيس جو بايدن الحذر عندما علق رئيس الدولة التونسية الصيف الماضي البرلمان وأقال رئيس الوزراء. لكن الرئيس سعيد حل البرلمان الشهر الماضي واتهمه منتقدوه بتأسيس حكم استبدادي جديد في البلد الذي كان مهد «الربيع العربي». وقالت واشنطن في نهاية مارس إنها «قلقة جدا» من قرار قيس سعيد حل البرلمان، داعية إلى العودة إلى «حكومة دستورية» بسرعة.