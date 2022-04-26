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تونس: تدشين «جبهة الخلاص الوطني» بمشاركة 10 أحزاب ومنظمات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 12:15 مساء
تونس: تدشين «جبهة الخلاص الوطني» بمشاركة 10 أحزاب ومنظمات
نجيب الشابي يتحدث خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تدشين جبهة الخلاص الوطني، 26 أبريل 2022. ( إذاعة جوهرة أف أم)
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أعلن السياسي التونسي ورئيس الهيئة السياسية لحزب «الأمل»، نجيب الشابي، اليوم الثلاثاء، تشكيل «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم 10 أحزاب ومنظمات، وتهدف إلى توحيد «الكفاح الميداني».

وقال الشابي خلال مؤتمر صحفي إن الجبهة تضم أحزاب «النهضة» و«قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة» وحزب «تونس الإرادة» وحزب «أمل»، إضافة إلى 5 منظمات، لم يذكر أسماءها، وفق ما نقلت عنه إذاعة «جوهرة إف إم» التونسية.

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وبخصوص أهداف الجبهة، أوضح السياسي التونسي أنها تتمثل في «توحيد الكفاح الميداني وإعداد برنامج الإنقاذ والدفع إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني دون إقصاء»، وفق تعبيره.

وأكد الشابي أن «جبهة الخلاص» متمسّكة بالمؤسسة التشريعية و«تنظيم انتخابات مبكرة».

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