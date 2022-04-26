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مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 09:15 صباحا
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
متظاهرون فلسطينيون في باحة المسجد الأقصى خلال اشتباكات مع القوات الاسرائيلية، 22 أبريل 2022، (ا ف ب)
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن المواطن أحمد إبراهيم عويدات، 20 عامًا، «استُشهد متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في رأسه، فجر اليوم في مخيم عقبة جبر» في مدينة أريحا في الضفة، حسب وكالة «فرانس برس».

اضطرابات في الأراضي المحتلة
والأحد الماضي، قالت قوات الاحتلال الإسرائيلية، إنها اعتقلت 12 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، واتضح أن من بين المعتقلين أقارب منفذ الهجوم الأخير في تل أبيب رعد حازم، والذي يشتبه بأنه ساعده.

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وشهدت الأراضي الإسرائيلية المحتلة منذ 22 مارس المنصرم عدة هجمات قتل خلالها 14 شخصًا، وتبنى تنظيم «داعش» الهجومين اللذين وقعا في بئر السبع (جنوب) والخضيرة (شمال). ونفذ الهجومين ثلاثة عرب إسرائيليين قتلوا جميعهم.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني الأسبوع الماضي بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين «يوم الأسير»، توثيق اعتقال نحو 2300 فلسطيني منذ مطلع العام الجاري. وبحسب النادي تركزت تلك الاعتقالات في القدس التي شهدت الأسبوع الماضي صدامات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين.

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