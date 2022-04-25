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الأردن: اتفاق بين الملك عبدالله الثاني وبايدن لمنع تكرار الاعتداءات على القدس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 07:59 مساء
الأردن: اتفاق بين الملك عبدالله الثاني وبايدن لمنع تكرار الاعتداءات على القدس
صورة مجمعة تضم الملك عبدالله الثاني والرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت الأردن أن الملك عبدالله الثاني اتفق مع الرئيس الأميركي جو بايدن على «منع تكرار الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها وأهلها، التي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين العاهل الأردن وبايدن، اليوم الإثنين، إذ أكد كل منهما التزام بلاده بمواصلة العمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة والعالم. وناقش الطرفان «العلاقات المتينة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل توسيعها في المجالات كافة»، حسب وكالة الأنباء الأردنية.

تنسيق أردني أميركي متواصل 
وأكد الزعيمان استمرار التنسيق والعمل على جميع الأصعدة فيما يخص القضية الفلسطينة، وذلك «لمنع تكرار الاعتداءات على القدس... التي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام، والدفع بمزيد التأزيم».

- اتصالات أميركية مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لمتابعة التوتر في القدس
- إصابة 31 فلسطينيا برصاص الاحتلال بالقدس في الجمعة الثالثة من رمضان
- المئات يتظاهرون في عمان تضامنا مع الفلسطينيين في القدس

الأردن لبايدن: يجب إقامة دولة مستقلة للفلسطينيين عاصمتها القدس الشرقية
وشدد الملك عبدالله الثاني على «ضرورة تكثيف المساعي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

كما أشار إلى ضرورة «احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بالحرم القدسي الشريف، المسجد الأقصى المبارك»، معتبرًا أن الأردن يواصل بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

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