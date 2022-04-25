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تبون يهنئ ماكرون ويدعوه لزيارة الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 07:33 مساء
تبون يهنئ ماكرون ويدعوه لزيارة الجزائر
الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون (يمين) ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون. (الإنترنت)
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هنّأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الإثنين ، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه، الأحد، لولاية ثانية، داعيًا إياه إلى زيارة الجزائر «عن قريب» لإعادة إحياء العلاقات بين البلدين المتوترة منذ شهور. 

وكتب تبون، في رسالة تهنئة نشرتها الرئاسة الجزائرية، «يسعدني في مناسبة تجديد انتخابكم الباهر رئيسًا للجمهورية الفرنسية، أن أتوجه إليكم، باسم الجزائر شعبًا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأحر التهاني وبخالص تمنياتي لكم بالنجاح في مواصلة مهامكم السامية»، بحسب «فرانس برس». 

دعوة لزيارة الجزائر
واستغل الرئيس تبون مناسبة إعادة انتخاب ماكرون لدعوته إلى زيارة الجزائر «عن قريب» من أجل إطلاق «ديناميكية تدفع إلى التقدم في معالجة الـملفات الكبرى.. وإلى تكثيف وتوسيع العلاقات الجزائرية-الفرنسية» كما جاء في رسالة التهنئة. وسبق لماكرون أن زار الجزائر مرة واحدة في بداية ولايته الرئاسية الأولى في ديسمبر 2017.

توتر وأزمة دبلوماسية
وشهدت العلاقات الجزائرية-الفرنسية توترًا وأزمة دبلوماسية كبيرة بعد تصريحات للرئيس ماكرون، في أكتوبر 2021، اعتبر فيها أن الجزائر بعد استقلالها العام 1962 إثر 132 عامًا من الاستعمار الفرنسي، أقامت «ريعًا للذاكرة» عزّزه «النظام السياسي-العسكري».

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وإثر ذلك استدعت الجزائر سفيرها لدى باريس ولم يعد سوى في 6 يناير الفائت بعد أن أعرب الرئيس الفرنسي عن «أسفه» لهذا الجدل وأكد «تمكسه الكبير بتطوير» العلاقات الثنائية.

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