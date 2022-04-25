لبنان ينكس العلم حزنا على ضحايا «مركب طرابلس»

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية تنكيس العلم اللبناني على سارية قصر بعبدا، حدادًا على ضحايا الزورق الذي غرق، مساء السبت الماضي، قبالة شاطئ مدينة طرابلس الساحلية اللبنانية.

وجرى تنكيس الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة حدادًا على الضحايا، بالإضافة إلى تعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة.

العثور على جثة جديدة من جثث الضحايا

وقبل ذلك، أعلن مسؤول في ميناء طرابلس اللبناني العثور على جثة أخرى في حادث غرق مركب للمهاجرين في البحر قبالة سواحل البلاد الشمالية، ليرتفع عدد القتلى إلى سبعة مع استمرار جهود الإنقاذ.

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وغرق مركب صغير يحمل نحو 60 شخصًا قبالة الساحل بالقرب من مدينة طرابلس الساحلية مساء السبت. وتقول السلطات إن أكثر من 45 تم إنقاذهم بالفعل، حسب وكالة «رويترز».

ما هي جنسيات من كانوا على متن المركب؟

وقال رئيس المرفأ أحمد تامر، إن عمليات البحث استمرت طيلة الليل، وأن الجيش تمكن من العثور على جثة امرأة، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى سبعة، مضيفًا أن من كانوا على متن المركب لبنانيون وسوريون وفلسطينيون.

واعتبر الجيش اللبناني أن المركب انقلب لأنه كان يحمل أكثر من طاقته.

وتجمع أقارب الضحايا خلال عطلة نهاية الأسبوع خارج المستشفيات في طرابلس، حيث كان الجرحى يتلقون العلاج. وانتظر عدد قليل من الرجال خارج الميناء، صباح اليوم الإثنين، على أمل العثور على أحبائهم المفقودين.