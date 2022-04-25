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قصف مدفعي «إسرائيلي» على جنوب لبنان «ردا على إطلاق قذيفة صاروخية»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 04:10 مساء
قصف مدفعي «إسرائيلي» على جنوب لبنان «ردا على إطلاق قذيفة صاروخية»
السياج الحدودي بين لبنان والأراضي المحتلة, كما بدا من على مقربة من مستوطنة مسكاف عام, 25 إبريل 2022, (أ ف ب)
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أعلن الاحتلال الإسرائيلي، أنه قصف بالمدفعية، فجر الإثنين، مناطق في جنوب لبنان، ردا على قذيفة صاروخية أطلقت من الأراضي اللبنانية نحو الأراضي المحتلة، في تصعيد لم يسفر عن إصابات بشرية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان على «تويتر»، «ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من لبنان في وقت سابق الليلة الماضية، قامت قوات المدفعية بقصف مناطق مفتوحة في جنوب لبنان، بالإضافة إلى المنطقة التي أُطلِقت منها القذيفة الصاروخية، مستخدمة العشرات من قذائف المدفعية.. كما تم قصف هدف واحد لبنية تحتية»، وفق كالة «فرانس برس».

وأضاف جيش الاحتلال أن القذيفة الصاروخية التي أُطلِقت من لبنان لم تُسفر عن إصابات، وسقطت «في منطقة مفتوحة قرب كيبوتس متصوبا، حيث لم يتم تفعيل الإنذار وفق سياسة الجبهة الداخلية». ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة الصاروخية نحو «إسرائيل».

«مجهولون أقدموا على إطلاق صاروخين»
من جهتها، قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن «مجهولين أقدموا على إطلاق صاروخين من المنطقة الواقعة بين بلدتي القليلة-المنصوري في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وبحسب الوكالة الرسمية، فقد «أطلقت قوات (يونيفيل) صفارات الإنذار في أكثر من موقع تابع لها.. وسُجل استنفار في صفوف الجيش اللبناني على طول الساحل الجنوبي».

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وأشارت الوكالة إلى أن القصف الإسرائيلي «توزع بين قذائف مدفعية وقذائف ضوئية.. مع تحليق للطيران المعادي فوق الحدود اللبنانية-الفلسطينية، مع غارات وهمية ليعود الهدوء الحذر إلى أجواء المنطقة».

والإثنين قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن «إسرائيل تطالب الحكومة اللبنانية بتحمل مسؤولية ما يحدث على أراضيها»، مضيفا «إذا استمر الإرهاب والعنف، فسنستخدم القوة اللازمة ضد أهداف مناسبة».

من جهتها قالت (يونيفيل)، الإثنين، إنها فتحت تحقيقا، مناشدة «الأطراف كافة تجنب أي تصعيد».

وشهد لبنان العام 2006 عدوانا إسرائيليا خلال مواجهات مع وحزب الله، في حرب استمرت 33 يوما، وقُتل خلالها 1200 شخص في لبنان غالبيتهم مدنيون، و160 إسرائيليا غالبيتهم جنود.

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