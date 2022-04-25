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الأردن يستقبل أول رحلة طيران مباشرة بين العقبة وأبوظبي.. الخميس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 02:44 مساء
الأردن يستقبل أول رحلة طيران مباشرة بين العقبة وأبوظبي.. الخميس
مطار الملك الحسين الدولي في العقبة. (الإنترنت)
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أعلن مسؤول أردني، أن مطار الملك الحسين الدولي في العقبة سيستقبل يوم الخميس المقبل، أول رحلة طيران قادمة من أبوظبي على متن شركة الطيران منخفض التكلفة «ويز إير» كأول رحلة مباشرة بين المدينتين وبمعدل رحلتين أسبوعيا.

ونقلت صحيفة (الرأي) الأردنية على موقعها الإلكتروني، الإثنين، عن مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نضال المجالي، قوله إن هذه الرحلات ستعمل على تشجيع الأردنيين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة، واستغلال الطيران منخفض التكاليف لزيارة الأردن بشكل مستمر، وقضاء عطلة نهاية الأسبوع في ربوع المملكة، إلى جانب أنها فرصة للمواطنين الإماراتيين لاستكشاف المنتج السياحي في العقبة وقضاء أجمل الأوقات فيها، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وأوضح المجالي أن تشغيل خط العقبة – أبوظبي من قبل شركة «ويز إير»، يؤكد ثقة شركات الطيران العالمية بموقع العقبة، ومنتجها السياحي في الوقت التي سعت فيه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لاستقطاب شركات طيران جديدة منخفضة التكاليف لتعزيز أعداد السياح.

سياسة الأجواء المفتوحة
ويعمل مطار الملك الحسين الدولي في العقبة بسياسة الأجواء المفتوحة، إذ لديه حقوق هبوط لا تقتصر على الحقوق الواردة في الاتفاقيات الثنائية التقليدية، كما أن هناك اهتماما متزايدا لاستخدام المطار لأغراض الشحن والتوزيع، إضافة إلى الحركة الجوية – البحرية.

وفي فبراير الماضي، أعلنت شركة الطيران منخفض التكاليف «ويز إير»، عن تسيير رحالات بين أبوظبي وكل من عمان والعقبة، وبواقع رحلتين أسبوعيا إلى عمان يومي السبت والثلاثاء ورحلتين إلى العقبة يومي الأحد والخميس.

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