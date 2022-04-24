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اليمن.. الحوثيون يطلقون 14 أجنبيا بوساطة عمانية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 أبريل 2022, 10:24 مساء
اليمن.. الحوثيون يطلقون 14 أجنبيا بوساطة عمانية
عناصر من جماعة «أنصار الله» الحوثية (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الأحد، إن السلطنة نسقت مع الجهات المعنية في العاصمة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون ومع السعودية لإطلاق 14 أجنبيًا من المتحفظ عليهم في اليمن ونقلهم من صنعاء إلى مسقط.

وأضافت الوزارة أن المفرج عنهم هم بريطاني وزوجته وطفله وسبعة هنود وفلبيني وإندونيسي وإثيوبي وشخص من ميانمار، وذلك دون تقديم تفاصيل بشأن سبب احتجازهم.

وأكدت الحكومة البريطانية أن مواطنها يدعى لوك سيمونز، وأنه محتجز دون تهمة أو محاكمة منذ عام 2017.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس، في بيان، «كان لوك يبلغ من العمر 25 عامًا عندما احتجزه الحوثيون دون سند من القانون. وكان ابنه يبلغ من العمر بضعة أشهر فقط في ذلك الوقت»، متابعة: «يُعتقد بأنه تعرض لسوء المعاملة في الحبس الانفرادي، ورُفضت زيارات أسرته».

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كانت منظمة العفو الدولية قالت في فبراير إن سيمونز توجه إلى اليمن في 2012، حيث التقى بزوجته اليمنية وتزوجها. وقالت إن الحوثيين، أصحاب السلطة الفعلية في شمال اليمن، اتهموه بالتجسس لصالح الحكومة البريطانية على الرغم من عدم توجيه اتهامات رسمية له بارتكاب أي جريمة.

وقالت الخارجية العمانية إنه بعد التواصل مع السعودية لتسهيل إصدار التصاريح الضرورية، نُقل المفرج عنهم إلى العاصمة العمانية على متن طائرة تابعة لسلاح الجو العماني تمهيدًا لعودتهم إلى بلادهم.

كانت الأطراف المتصارعة في اليمن قد اتفقت في وقت سابق هذا الشهر على هدنة بمختلف أرجاء البلاد عبر وساطة الأمم المتحدة وذلك للمرة الأولى خلال سنوات.

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