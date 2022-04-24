Atwasat

محادثات ثلاثية «مصرية إمارتية أردنية» في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 أبريل 2022, 06:07 مساء
محادثات ثلاثية «مصرية إمارتية أردنية» في القاهرة
لقاء سابق جمع الرئيس المصري وملك الأردن وولي عهد أبو ظبي. (الإنترنت)
alwasat radio

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كلًا من ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمطار القاهرة، الأحد، بحسب الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية على الصفحة الرسمية بـ«فيسبوك».

وذكر الديوان الملكي الأردني أن العاهل الأردني الملك عبدالله توجه إلى القاهرة الأحد للمشاركة في محادثات ثلاثية مع مصر والإمارات لم يُعلن عنها مسبقًا.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن ولي عهد أبوظبي والرئيس المصري سيشاركان في الاجتماع.  ورافق الملك عبدالله في الزيارة ولي العهد الأمير الحسين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصافرات ضد ميسي تتصدر أول تصريح لبوكيتينو بعد التتويج بالدوري الفرنسي مع «سان جيرمان»

الصافرات ضد ميسي تتصدر أول تصريح لبوكيتينو بعد التتويج بالدوري الفرنسي مع «سان ...
ليفربول يستقبل إيفرتون بالتوقيت الليبي لمطاردة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»

ليفربول يستقبل إيفرتون بالتوقيت الليبي لمطاردة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»
برنامج «الميزان» (الحلقة 5)

برنامج «الميزان» (الحلقة 5)
خلونا نحلموا (الحلقة 12)

خلونا نحلموا (الحلقة 12)
مسلسل «شن الحكاية» (12)

مسلسل «شن الحكاية» (12)
ريال بيتيس يقتنص كأس إسبانيا عبر ركلات الترجيح ويحقق لقبه الأول منذ 2005

ريال بيتيس يقتنص كأس إسبانيا عبر ركلات الترجيح ويحقق لقبه الأول منذ 2005
مسلسل «هذا هو» (11)

مسلسل «هذا هو» (11)
تسلسل زمني: الحرب الروسية-الأوكرانية تدخل شهرها الثالث

تسلسل زمني: الحرب الروسية-الأوكرانية تدخل شهرها الثالث
الفرنسيون يقترعون اليوم في اختيار تاريخي بين ماكرون ولوبن

الفرنسيون يقترعون اليوم في اختيار تاريخي بين ماكرون ولوبن
هل تعود الطفلة البريطانية مادي بعد 15 عاما من اختفائها؟

هل تعود الطفلة البريطانية مادي بعد 15 عاما من اختفائها؟
التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية

التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية
الدبيبة: نزود المحطات بالوقود نهارا ثم يهرب ليلا

الدبيبة: نزود المحطات بالوقود نهارا ثم يهرب ليلا
كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية

كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية
«الكونفدرالية» تسأل عن الطرف الليبي والاتحاد والأهلي طرابلس يجيبان.. الأحد

«الكونفدرالية» تسأل عن الطرف الليبي والاتحاد والأهلي طرابلس يجيبان.. الأحد
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية

الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته

بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته
هداف برشلونة الإكوادوري كورتيز قيد الاعتقال لاتهامه في التورط مع تشكيل عصابي

هداف برشلونة الإكوادوري كورتيز قيد الاعتقال لاتهامه في التورط مع تشكيل عصابي
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (8)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (8)
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
لبنان: إنقاذ 17 من ركاب قارب غرق قبالة سواحل البلاد
لبنان: إنقاذ 17 من ركاب قارب غرق قبالة سواحل البلاد
«رويترز»: وفاة 12 مهاجرا في غرق 4 زوارق قبالة تونس
«رويترز»: وفاة 12 مهاجرا في غرق 4 زوارق قبالة تونس
الجيش اللبناني ينتشل 6 جثث لمهاجرين إثر غرق قارب قبالة سواحل طرابلس
الجيش اللبناني ينتشل 6 جثث لمهاجرين إثر غرق قارب قبالة سواحل ...
الرئيس عون يطالب بفتح تحقيق في ملابسات غرق زورق ركاب شمال لبنان
الرئيس عون يطالب بفتح تحقيق في ملابسات غرق زورق ركاب شمال لبنان
تبون: تحول موقف إسبانيا تجاه الصحراء الغربية «غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا»
تبون: تحول موقف إسبانيا تجاه الصحراء الغربية «غير مقبول أخلاقيا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون
السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون...
تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى سورية
تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى ......
«استشهاد» فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية
«استشهاد» فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة ......
(فيديو) مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال بالمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان
(فيديو) مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال بالمسجد الأقصى ......
الجيش اللبناني ينتشل 6 جثث لمهاجرين إثر غرق قارب قبالة سواحل طرابلس
الجيش اللبناني ينتشل 6 جثث لمهاجرين إثر غرق قارب قبالة سواحل......
المزيد
محادثات ثلاثية «مصرية إمارتية أردنية» في القاهرة
محادثات ثلاثية «مصرية إمارتية أردنية» في القاهرة...
مصرع 17 مهاجرا وإنقاذ 97 إثر غرق أربعة قوارب قبالة سواحل تونس
مصرع 17 مهاجرا وإنقاذ 97 إثر غرق أربعة قوارب قبالة سواحل ......
الحوثيون يطلقون بريطانيا محتجزا في اليمن منذ 6 سنوات
الحوثيون يطلقون بريطانيا محتجزا في اليمن منذ 6 سنوات...
تبون: تحول موقف إسبانيا تجاه الصحراء الغربية «غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا»
تبون: تحول موقف إسبانيا تجاه الصحراء الغربية «غير مقبول ......
الرئيس عون يطالب بفتح تحقيق في ملابسات غرق زورق ركاب شمال لبنان
الرئيس عون يطالب بفتح تحقيق في ملابسات غرق زورق ركاب شمال ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط