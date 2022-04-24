محادثات ثلاثية «مصرية إمارتية أردنية» في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كلًا من ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمطار القاهرة، الأحد، بحسب الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية على الصفحة الرسمية بـ«فيسبوك».

وذكر الديوان الملكي الأردني أن العاهل الأردني الملك عبدالله توجه إلى القاهرة الأحد للمشاركة في محادثات ثلاثية مع مصر والإمارات لم يُعلن عنها مسبقًا.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن ولي عهد أبوظبي والرئيس المصري سيشاركان في الاجتماع. ورافق الملك عبدالله في الزيارة ولي العهد الأمير الحسين.