مصرع 17 مهاجرا وإنقاذ 97 إثر غرق أربعة قوارب قبالة سواحل تونس

القاهرة - بوابة الوسط

لقي 17 مهاجرًا على الأقل حتفهم في غرق أربعة قوارب قبالة سواحل وسط تونس، الأحد، وفق مصدر قضائي أوضح أنه جرى إنقاذ 97 شخصًا.

وقال الناطق باسم محاكم مدينة صفاقس مراد التركي إن «القوارب المتداعية للغاية غادرت الساحل بالقرب من صفاقس ليل 22 إلى 23 أبريل». وأضاف الناطق أن «سيدة نُقلت على وجه السرعة إلى المستشفى لكنها توفيت في سيارة الإسعاف ومن بين الضحايا رضيع واحد على الأقل»، بحسب «فرانس برس».

الحصيلة الأولية للضحايا

وأفاد التركي بأن الحصيلة الأولية للضحايا بلغت 17 قتيلًا انتشلت جثث كثير منهم من البحر، ولم يستبعد العثور على جثث أخرى في الأيام المقبلة لأنه وفق شهادات مهاجرين تم إنقاذهم «كان هناك ما بين 30 و32 شخصًا في كل قارب».

وأوضح الناطق باسم محاكم صفاقس أن غالبية هؤلاء المهاجرين يتحدرون من ساحل العاج ومالي والصومال ونيجيريا، وأعرب عن خشيته من مغادرة قوارب أخرى في الأيام المقبلة «بسبب تحسن الأحوال الجوية».

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ويصل مئات المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس بهدف المرور إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وغالبا ما يستقلون قوارب متداعية.

وإيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال أفريقيا الذين يصلون أساسًا من تونس وليبيا اللتين زاد عدد المغادرين منهما بشكل كبير العام 2021.

الوصول إلى التراب الإيطالي من السواحل التونسية

وتمكن 15671 مهاجرًا بينهم 584 امرأة من الوصول إلى التراب الإيطالي من السواحل التونسية العام 2021، مقارنة ب12883 بينهم 353 امرأة العام 2020، وفق أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

في المجموع، وصل أكثر من 123 ألف مهاجر إلى إيطاليا العام 2021، مقارنة بنحو 95 ألفًا في العام السابق، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وهناك نحو ألفي مهاجر في عداد المفقودين أو غرقوا في البحر الأبيض المتوسط في العام نفسه مقارنة بـ1401 العام 2020، وفق المنظمة الدولية للهجرة.