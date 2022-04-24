الحوثيون يطلقون بريطانيا محتجزا في اليمن منذ 6 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بريطانيا، الأحد، إطلاق مواطنها لوك سيمونز المحتجز منذ العام 2017 في اليمن، حيث يشتبه بأنه تعرّض للتعذيب.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في بيان «أشعر بسعادة غامرة بأنه تم الإفراج عن لوك سيمونز، الذي اعتقله الحوثيون في اليمن بشكل غير قانوني ومن دون تهمة أو محاكمة منذ العام 2017، وسيعود إلى عائلته قريبًا»، وأضافت «أعرب عن تقديري لشركائنا العمانيين والسعوديين وفريقنا لضمانهم إطلاقه»، وفق «فرانس برس».

اعتقال بتهمة التجسس

واعتقل الحوثيون سيمونز (30 عامًا) في جنوب غرب اليمن مع زوجته اليمنية بشبهة التجسس التي نفتها عائلته بشدة. وقالت العائلة إنه تعرّض لكسر في ذراعه خلال إحدى جلسات التحقيق لانتزاع اعتراف منه، وبأن صحته الجسدية والنفسية تدهورت أثناء احتجازه في زنزانة انفرادية في صنعاء.

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وأُطلقت زوجته وسُمح لها بزيارته بشكل دوري في السجن، وأعربت أخيرًا عن قلقها حيال وضعه الصحي، بحسب جدّه روبرت كامينغز. وقال كامينغز في فبراير من منزل العائلة في كارديف إن «لوك يعيش في جحيم. لا يتلقى العلاج الطبي ونحن نتراجع بدل أن نتقدم في ظل هذه الحكومة» البريطانية.