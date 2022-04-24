الجيش اللبناني ينتشل 6 جثث لمهاجرين إثر غرق قارب قبالة سواحل طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

عثر على ست جثث لمهاجرين، من بينها جثة طفلة، بعد غرق قارب كان يقل نحو 60 مهاجرًا قبالة السواحل اللبنانية السبت، كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية الأحد.

وانتشل الجيش اللبناني، الأحد، ثماني جثث لمهاجرين بعد انتشال جثة طفلة السبت، ليرتفع عدد ضحايا غرق المركب إلى تسع، بحسب حصيلة موقتة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وبحسب السلطات، أُنقذ 50 شخصًا بعد غرق القارب الذي كان يقل نحو 60 مهاجرًا لم تحدد جنسياتهم.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، ليل السبت، إن القارب غرق قرب مدينة طرابلس شمال البلاد، وإن مصير 27 منهم لم يتضح بعد، بينما أعلن الصليب الأحمر توجيهه سبع سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

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الجيش اللبناني يغلق الميناء

وأغلق الجيش الميناء وسمح فقط بدخول وخروج سيارات الإسعاف. وبدأ أشخاص من عائلات بعض الركاب بالتجمع للاطمئنان على أقاربهم، لكنهم مُنعوا أيضًا من دخول الميناء.

ولم يحدد الصليب الأحمر ما إذا كانوا مهاجرين يحاولون مغادرة البلاد بشكل غير نظامي، وفق وكالة «فرانس برس».