Atwasat

الجيش اللبناني ينتشل 6 جثث لمهاجرين إثر غرق قارب قبالة سواحل طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 أبريل 2022, 10:45 صباحا
الجيش اللبناني ينتشل 6 جثث لمهاجرين إثر غرق قارب قبالة سواحل طرابلس
عناصر من الصليب الأحمر اللبناني خلال عمليات انتشال جثث ضحايا غرق زورق قبالة سواحل طرابلس. (الإنترنت)
alwasat radio

عثر على ست جثث لمهاجرين، من بينها جثة طفلة، بعد غرق قارب كان يقل نحو 60 مهاجرًا قبالة السواحل اللبنانية السبت، كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية الأحد.

وانتشل الجيش اللبناني، الأحد، ثماني جثث لمهاجرين بعد انتشال جثة طفلة السبت، ليرتفع عدد ضحايا غرق المركب إلى تسع، بحسب حصيلة موقتة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وبحسب السلطات، أُنقذ 50 شخصًا بعد غرق القارب الذي كان يقل نحو 60 مهاجرًا لم تحدد جنسياتهم.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، ليل السبت، إن القارب غرق قرب مدينة طرابلس شمال البلاد، وإن مصير 27 منهم لم يتضح بعد، بينما أعلن الصليب الأحمر توجيهه سبع سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

- «الصليب الأحمر»: غرق قارب يقل 60 شخصا قبالة الشاطئ اللبناني
«مصارف لبنان» ترفض مسودة خطة التعافي الحكومية

الجيش اللبناني يغلق الميناء
وأغلق الجيش الميناء وسمح فقط بدخول وخروج سيارات الإسعاف. وبدأ أشخاص من عائلات بعض الركاب بالتجمع للاطمئنان على أقاربهم، لكنهم مُنعوا أيضًا من دخول الميناء.

ولم يحدد الصليب الأحمر ما إذا كانوا مهاجرين يحاولون مغادرة البلاد بشكل غير نظامي، وفق وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسلسل «هذا هو» (11)

مسلسل «هذا هو» (11)
الفرنسيون يقترعون اليوم في اختيار تاريخي بين ماكرون ولوبن

الفرنسيون يقترعون اليوم في اختيار تاريخي بين ماكرون ولوبن
هل تعود الطفلة البريطانية مادي بعد 15 عاما من اختفائها؟

هل تعود الطفلة البريطانية مادي بعد 15 عاما من اختفائها؟
التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية

التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية
«بايرن ميونيخ» يحرز بطولة الدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي

«بايرن ميونيخ» يحرز بطولة الدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي
كريستيانو يهدي هدفه الـ100 في«البريميرلييغ» إلى روح رضيعه

كريستيانو يهدي هدفه الـ100 في«البريميرلييغ» إلى روح رضيعه
كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية

كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية
برنامج «الميزان» (الحلقة 4)

برنامج «الميزان» (الحلقة 4)
خلونا نحلموا (الحلقة 11)

خلونا نحلموا (الحلقة 11)
«الكونفدرالية» تسأل عن الطرف الليبي والاتحاد والأهلي طرابلس يجيبان.. الأحد

«الكونفدرالية» تسأل عن الطرف الليبي والاتحاد والأهلي طرابلس يجيبان.. الأحد
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية

الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
انتهت: أرسنال 3-1 مانشستر يونايتد في «البريميرليغ» (كريستيانو يسجل)

انتهت: أرسنال 3-1 مانشستر يونايتد في «البريميرليغ» (كريستيانو يسجل)
عائلة أوكرانية تروي تفاصيل رحلة الفرار من ماريوبول سيرا على الأقدام

عائلة أوكرانية تروي تفاصيل رحلة الفرار من ماريوبول سيرا على الأقدام
بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته

بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته
هداف برشلونة الإكوادوري كورتيز قيد الاعتقال لاتهامه في التورط مع تشكيل عصابي

هداف برشلونة الإكوادوري كورتيز قيد الاعتقال لاتهامه في التورط مع تشكيل عصابي
مسلسل «شن الحكاية» (11)

مسلسل «شن الحكاية» (11)
مسلسل «هذا هو» (10)

مسلسل «هذا هو» (10)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (8)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (8)
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الرئيس التونسي يقرر توسيع صلاحياته بتعيين رئيس لهيئة الانتخابات وعضوين فيها
الرئيس التونسي يقرر توسيع صلاحياته بتعيين رئيس لهيئة الانتخابات ...
بعد توسيع الرئيس التونسي صلاحياته بشأن هيئة الانتخابات.. ما رد فعل الغنوشي؟
بعد توسيع الرئيس التونسي صلاحياته بشأن هيئة الانتخابات.. ما رد ...
إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل
إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل
طهران والرياض تستأنفان الحوار في بغداد
طهران والرياض تستأنفان الحوار في بغداد
تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى سورية
تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى سورية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأردن: الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه
الأردن: الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه...
السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون
السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون...
تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى سورية
تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى ......
«استشهاد» فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية
«استشهاد» فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة ......
(فيديو) مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال بالمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان
(فيديو) مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال بالمسجد الأقصى ......
المزيد
الجيش اللبناني ينتشل 6 جثث لمهاجرين إثر غرق قارب قبالة سواحل طرابلس
الجيش اللبناني ينتشل 6 جثث لمهاجرين إثر غرق قارب قبالة سواحل......
«رويترز»: وفاة 12 مهاجرا في غرق 4 زوارق قبالة تونس
«رويترز»: وفاة 12 مهاجرا في غرق 4 زوارق قبالة تونس...
لبنان: إنقاذ 17 من ركاب قارب غرق قبالة سواحل البلاد
لبنان: إنقاذ 17 من ركاب قارب غرق قبالة سواحل البلاد...
تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى سورية
تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى ......
طهران والرياض تستأنفان الحوار في بغداد
طهران والرياض تستأنفان الحوار في بغداد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط