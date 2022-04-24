«رويترز»: وفاة 12 مهاجرا في غرق 4 زوارق قبالة تونس

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول أمني لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 12 مهاجرًا أفريقيًا على الأقل توفوا وما زال 10 آخرون في عداد المفقودين بعد غرق أربعة زوارق تقل مهاجرين قبالة سواحل تونس.

وأوضح الناطق باسم إقليم الحرس البحري بالوسط، علي العياري إن قوات خفر السواحل بصفاقس تمكنت من إنقاذ 98 كانوا على متن هذه الزوارق.

ويأتي ذلك بعد أيام من غرق سفينة شحن تجارية محملة بـ750 طنًا من الوقود في حادث ناجم عن سوء الأحوال الجوية قبالة السواحل الجنوبية لتونس. وقالت وزارة البيئة إن السفينة الغارقة (كسلو) ترفع علم غينيا الاستوائية وتحمل الرقم «آي إم أو 7618272». وهي «محملة بنحو 750 طنًا من مادة القازوال (الديزل)».

وكانت السفينة قادمة من ميناء دمياط المصري ومتوجهة إلى مالطا. لكن حالت صعوبات دون مواصلة مسارها نظرًا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر، وطلبت مساء الجمعة من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد، وفق وكالة «فرانس برس».