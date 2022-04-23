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تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى سورية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 أبريل 2022, 07:41 مساء
تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى سورية
القوات روسية في سورية. (الإنترنت)
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أغلقت تركيا مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى سورية، وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو.

وقال تشاووش أوغلو: «لقد أغلقنا المجال الجوي أمام الطائرات الروسية العسكرية، وكذلك الطائرات المدنية، المتجهة إلى سورية»، بحسب «فرانس برس».

منع السفن الحربية من عبور مضيقي البوسفور والدردنيل
ومنعت تركيا جميع السفن الحربية من عبور مضيقي البوسفور والدردنيل، في مطلع مارس الماضي.

وشدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، على أن بلاده «لن تتخلى» عن علاقاتها مع كل من روسيا أو أوكرانيا، لكنه قال إن تركيا ستنفذ ميثاقًا دوليًا يسمح لها بإغلاق المضائق البحرية عند مدخل البحر الأسود أمام السفن الحربية التابعة «للدول المتحاربة».

هجوم تركي ضد المقاتلين الأكراد في شمال العراق
وأطلقت تركيا هجومًا جويًا وبريًا جديدًا، الإثنين الماضي، ضد المقاتلين الأكراد في شمال العراق، وفق ما أعلن وزير الدفاع، خلوصي أكار، وقال أكار: إن وحدات «كوماندوز» وقوات خاصة مدعومة بمسيرات ومروحيات هجومية تشارك في عملية «قفل المخلب»، تقصف مواقع حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا وزاب وأفشين-باسيان في شمال العراق.

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وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء الماضي، إن الحكومة المركزية في بغداد تدعم الحملة العسكرية التي تشنها تركيا ضد مقاتلين أكراد في شمال العراق. وجاءت تصريحات الرئيس التركي عقب استدعاء بغداد السفير التركي لدى العراق لإبلاغه احتجاجًا رسميًا على الحملة العسكرية التي أطلقها إردوغان أخيرًا، وفق «فرانس برس».

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