إصابة 31 فلسطينيا برصاص الاحتلال بالقدس في الجمعة الثالثة من رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

أصيب 31 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، المسجد الأقصى المبارك، في الجمعة الثالثة من رمضان.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، بأن طواقمها تعاملت مع 31 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينها إصابتان خطيرتان، وجرى نقل 11 إصابة إلى المستشفى، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

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اعتقلت قوات الاحتلال شابا مصابا برصاصها من باحات المسجد، فيما أفاد شهود عيان بأن حريقا نشب بإحدى أشجار المسجد الأقصى نتيجة لاستمرار إطلاق الرصاص والقنابل من قبل قوات الاحتلال.

ونقلت مراسلة «وفا»، عن مصادر طبية في عيادة الأقصى، أن عشرات المصلين والمعتكفين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

اقتحام المسجد الأقصى من باب السلسلة

واقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب السلسلة، واعتلى عدد من القناصة الأسطح الملاصقة للمسجد، وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط بشكل مباشر تجاه المعتكفين.

وأغلق الاحتلال جميع مداخل المسجد الأقصى ومنع المصلين من الدخول، بينما سمح بخروجهم من الحرم القدسي، قبل أن يعيد فتحها لاحقا ويقيد دخول المصلين.

واحتشد عدد كبير من جنود الاحتلال عند بوابات المسجد الأقصى، في الجمعة الثالثة من شهر رمضان، فيما عمل المعتكفون والمتطوعون على تنظيف باحات المسجد ومصلياته من آثار عدوان الاحتلال، استعدادا لاستقبال القادمين لأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك.

اعتقال 9 فلسطينيين بالقدس

في سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تسعة شبان من أنحاء متفرقة في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت وكالة «وفا»، بأن قوات الاحتلال اقتحمت فجرا، بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وتصدى لها الشبان بإشعال الإطارات المطاطية وإطلاق الألعاب النارية صوب الجنود.

وخلال المواجهات، اعتقلت قوات الاحتلال محمد كمال عبيد من البلدة، عقب الاعتداء عليه ورشه برذاذ الفلفل، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر جنوب شرق المدينة، واعتقلت ستة من شبانها، وفي بلدة سلوان، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من حي راس العمود.

فلسطينيون يصدون محاولات الاحتلال اقتحام المسجد الأقصى, 22 إبريل 2022. (وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا)

جنود الاحتلال يعتدون على الفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى, 22 إبريل 2022. (وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا)

فلسطينيون يصدون محاولات الاحتلال اقتحام المسجد الأقصى, 22 إبريل 2022. (وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا)