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اشتباكات جديدة في باحة المسجد الأقصى

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 10:30 صباحا
اشتباكات جديدة في باحة المسجد الأقصى
متظاهرون فلسطينيون في الحرم القدسي بالقدس الشرقية المحتلة، 22 أبريل 2022. (أ ف ب)
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اندلعت اشتباكات جديدة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين صباح الجمعة في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، حسب مصور لوكالة «فرانس برس» في الموقع. 

وفي وقت مبكر من صباح الجمعة دخلت الشرطة الإسرائيلية الحرم القدسي حيث قام شبان فلسطينيون برشقهم بالحجارة، كما ذكر الصحفي الذي تحدث عن سقوط بضعة جرحى.

وفي وقت مبكر من صباح الجمعة دخلت الشرطة الإسرائيلية الحرم القدسي حيث قام شبان فلسطينيون برشقهم بالحجارة. وفي حصيلة أولية لهذه الصدامات، تحدث الهلال الأحمر الفلسطيني عن سقوط 27 جريحا، إصابة اثنين منهم على الأقل، خطيرة.

وما زال الوضع متوترا في الحرم القدسي في هذه الجمعة الثالثة من شهر رمضان، الذي يتزامن مع انتهاء الاحتفالات بعيد الفصح اليهودي، بعد تبادل رشق الحجارة وإطلاق الرصاص المطاطي. 

وخلال الأسبوع الماضي أصيب أكثر من مئتي شخص معظمهم من الفلسطينيين، بجروح في صدام في الحرم القدسي ومحيطه، أدت أيضا إلى هجمات صاروخية شنتها مجموعات فلسطينية مسلحة من قطاع غزة على الدولة العبرية وغارات إسرائيلية.

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