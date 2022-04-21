Atwasat

الجامعة العربية تطالب إسرائيل بمنع صلاة اليهود في المسجد الأقصى

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 08:52 مساء
الجامعة العربية تطالب إسرائيل بمنع صلاة اليهود في المسجد الأقصى
جانب من اجتماع وزاري عربي طارئ في عمان بشأن تطورات الوضع في القدس (الإنترنت)
alwasat radio

دعت جامعة الدول العربية إسرائيل، اليوم الخميس، إلى منع‭‭‭ ‬‬‬صلاة اليهود في المسجد الأقصى، محذرة من أن ذلك يمثل انتهاكًا صارخًا لمشاعر المسلمين، وقد يؤدي إلى صراع أوسع.

وقالت الجامعة إن إسرائيل التي تقيِّد حق المسلمين في الصلاة والتعبد في الحرم القدسي، تسمح للمتطرفين اليهود بدخوله خلال شهر رمضان تحت حماية الشرطة.

وشدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي للصحفيين، وإلى جانبه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط بعد اجتماع طارئ في عمان بشأن الموضوع، على أن مطالب العرب واضحة وهي أن المسجد الأقصى ومنطقة الحرم الشريف بكاملها مكان عبادة خالص للمسلمين.

وأكد أبوالغيط أن إسرائيل تنتهك السياسة القائمة منذ قرون والتي يجوز بموجبها لغير المسلمين زيارة المسجد الأقصى لكنها تمنع صلاتهم هناك، وفق وكالة «رويترز».

ومنطقة المسجد الأقصى هي أكثر المواقع حساسية في الصراع المستمر منذ أجيال. ويُعزى تصاعد التوتر هذا العام في جانب منه إلى تزامن شهر رمضان مع الاحتفال بعيد الفصح اليهودي.

وقالت جامعة الدول العربية في بيان «هذه الاعتداءات والانتهاكات تمثل استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين في كل مكان وتقويضًا لحرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك وحرية وصول المصلين إليه، وأنها تنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم».

وأثار تصاعد العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في الأسابيع القليلة الماضية مخاوف من الانزلاق مجددًا إلى صراع أوسع.

- بلينكن يدعو إلى الامتناع عن التصعيد في القدس وباحة المسجد الأقصى
- 17 جريحا إثر صدامات جديدة في باحة المسجد الأقصى بالقدس

وقتلت القوات الإسرائيلية منذ شهر مارس ما لا يقل عن 29 فلسطينيًا في الضفة الغربية، كما قُتل 14 بإسرائيل في سلسلة هجمات نفذها فلسطينيون في الشوارع.

واجتمع الصفدي، أمس الأربعاء، مع مسؤولين كبار بوزارة الخارجية الأميركية يقومون بجولة في المنطقة لمناقشة نزع فتيل التوتر. وكان قد تحدث إلى نظيره الأميركي أنتوني بلينكن هذا الأسبوع.

وقال الصفدي إنه تلقى تأكيدات بأن إسرائيل ستمنع دخول المصلين اليهود إلى المسجد الأقصى في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان والتي تبدأ غدًا الجمعة، في خطوة يُتوقع على نطاق واسع أن تساعد في نزع فتيل التوتر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«يويفا» يصدر بيانا بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا

«يويفا» يصدر بيانا بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا
«لن أنسى هذه اللحظة».. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير ليفربول

«لن أنسى هذه اللحظة».. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير ليفربول
محللون يحذرون من محاولة ماسك الاستحواذ على «تويتر»

محللون يحذرون من محاولة ماسك الاستحواذ على «تويتر»
مزاعم إسرائيلية جديدة حول «هجوم ميونخ».. وطلب تعويضات من ليبيا بـ165 مليون دولار

مزاعم إسرائيلية جديدة حول «هجوم ميونخ».. وطلب تعويضات من ليبيا بـ165 مليون دولار
(فيديو) باشاغا: ليبيا ليست غنيمة لشخص أو حكومة أو عائلة.. ولهذا السبب عقدنا اجتماع الحكومة الأول في سبها

(فيديو) باشاغا: ليبيا ليست غنيمة لشخص أو حكومة أو عائلة.. ولهذا السبب عقدنا ...
بعد الهجمات الأخيرة.. كيف تغير أسلوب النضال الفلسطيني ضد «إسرائيل»؟

بعد الهجمات الأخيرة.. كيف تغير أسلوب النضال الفلسطيني ضد «إسرائيل»؟
إنذار خاطئ يثير الذعر في واشنطن ويتسبب في إخلاء «كابيتول»

إنذار خاطئ يثير الذعر في واشنطن ويتسبب في إخلاء «كابيتول»
برنامج «الميزان» (الحلقة 2)

برنامج «الميزان» (الحلقة 2)
برنامج «كتب ليبية» (9)

برنامج «كتب ليبية» (9)
خلونا نحلموا (الحلقة 9)

خلونا نحلموا (الحلقة 9)
مسلسل «شن الحكاية» (9)

مسلسل «شن الحكاية» (9)
مسلسل «هذا هو» (8)

مسلسل «هذا هو» (8)
الكاسا (الحلقة 6)

الكاسا (الحلقة 6)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (6)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (6)
الحداد: لن نسمح باستغلال المؤسسة العسكرية والمسلحين لجر البلاد إلى الحرب

الحداد: لن نسمح باستغلال المؤسسة العسكرية والمسلحين لجر البلاد إلى الحرب
مأساة النيهوم (1)

مأساة النيهوم (1)
«فرانس برس»: استمرار الانقسام بشأن ليبيا في مجلس الأمن

«فرانس برس»: استمرار الانقسام بشأن ليبيا في مجلس الأمن
وزير تونسي سابق: السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس تركية وكانت محملة بالنفط الليبي المهرب

وزير تونسي سابق: السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس تركية وكانت محملة بالنفط ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إردوغان: بغداد تدعم ضرب مواقع «المتمردين» الأكراد في شمال العراق
إردوغان: بغداد تدعم ضرب مواقع «المتمردين» الأكراد في شمال العراق
الشرطة الإسرائيلية تمنع قوميين يهودا من الوصول لـ«باب العمود» في القدس الشرقية المحتلة
الشرطة الإسرائيلية تمنع قوميين يهودا من الوصول لـ«باب العمود» في ...
إطلاق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل
إطلاق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل
المبعوث الأممي للصحراء الغربية يبدأ قريبا جولة إقليمية جديدة
المبعوث الأممي للصحراء الغربية يبدأ قريبا جولة إقليمية جديدة
قصف جوي إسرائيلي على قطاع غزة
قصف جوي إسرائيلي على قطاع غزة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأردن: الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه
الأردن: الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه...
السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون
السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون...
الأمم المتحدة: دخول الهدنة في اليمن حيز التنفيذ لمدة شهرين
الأمم المتحدة: دخول الهدنة في اليمن حيز التنفيذ لمدة شهرين...
«استشهاد» فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية
«استشهاد» فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة ......
سورية تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان.. والأردن تؤكد تعذر رؤية الهلال
سورية تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان.. والأردن تؤكد تعذر ......
المزيد
الجامعة العربية تطالب إسرائيل بمنع صلاة اليهود في المسجد الأقصى
الجامعة العربية تطالب إسرائيل بمنع صلاة اليهود في المسجد ......
القضاء العراقي يقضي بإعدام 8 مدانين بالقتل والتفجير
القضاء العراقي يقضي بإعدام 8 مدانين بالقتل والتفجير...
بعد الهجمات الأخيرة.. كيف تغير أسلوب النضال الفلسطيني ضد «إسرائيل»؟
بعد الهجمات الأخيرة.. كيف تغير أسلوب النضال الفلسطيني ضد ......
قصف جوي إسرائيلي على قطاع غزة
قصف جوي إسرائيلي على قطاع غزة...
المبعوث الأممي للصحراء الغربية يبدأ قريبا جولة إقليمية جديدة
المبعوث الأممي للصحراء الغربية يبدأ قريبا جولة إقليمية جديدة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط