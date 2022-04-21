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قصف جوي إسرائيلي على قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 01:03 صباحا
قصف جوي إسرائيلي على قطاع غزة
دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة. (أرشيفية: الإنترنت)
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شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية عدة بعيد منتصف ليل الأربعاء الخميس، استهدفت موقعًا لحركة حماس في وسط قطاع غزة، بعد ساعات على إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه المناطق الإسرائيلية، وفق مصدر أمني وشهود.

وقال مصدر أمني لوكالة «فرانس برس» إن «طيران الاحتلال قصف بـ12 صاروخًا موقعًا للمقاومة (تابعًا لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس) أسفر عن وقوع أضرار دون أن نبلغ عن وقوع إصابات».

- إطلاق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل من قطاع غزة المحاصر، الذي تسيطر عليه حركة «حماس».

وقال الجيش في بيان مقتضب إن «صاروخًا أُطلق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية». وأوضحت الشرطة المحلية أن المقذوف سقط في حقل في بلدة سديروت الإسرائيلية من دون أن يسفر عن إصابات.

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