إطلاق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ، مساء الأربعاء، باتجاه إسرائيل من قطاع غزة المحاصر، الذي تسيطر عليه حركة «حماس»، بحسب «فرانس برس».

وقال الجيش في بيان مقتضب إن «صاروخًا أُطلق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية». وأوضحت الشرطة المحلية أن المقذوف سقط في حقل في بلدة سديروت الإسرائيلية من دون أن يسفر عن إصابات.

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وأمس الثلاثاء شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على قطاع غزة، بعد إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه إسرائيل، وفق ما أفاد شهود عيان وحركة «حماس».

واستهدفت الغارات الإسرائيلية موقعًا أمنيًا في مدينة خانيونس جنوب القطاع، في حين أعلنت كتائب «القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» أن دفاعاتها الجوية تصدت للطائرات الإسرائيلية.