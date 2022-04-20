Atwasat

إردوغان: بغداد تدعم ضرب مواقع «المتمردين» الأكراد في شمال العراق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 04:32 مساء
إردوغان: بغداد تدعم ضرب مواقع «المتمردين» الأكراد في شمال العراق
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (الإنترنت)
alwasat radio

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، إن الحكومة المركزية في بغداد تدعم الحملة العسكرية التي تشنها تركيا ضد مقاتلين أكراد في شمال العراق.

وتأتي تصريحات الرئيس التركي غداة استدعاء بغداد السفير التركي لدى العراق لإبلاغه احتجاجًا رسميًا على الحملة العسكرية التي أطلقها إردوغان أخيرًا، وفق «فرانس برس».

 حملة عسكرية جديدة 
وأفادت القوات المسلّحة التركية بمقتل اثنين من جنودها وعشرات المتمردين الأكراد منذ أن بدأت الأحد، حملة عسكرية جديدة في شمال العراق هي الثالثة منذ العام 2020.

وقال إردوغان خلال اجتماع لنواب حزبه إن بغداد وقادة المنطقة الكردية المتمتّعة بحكم ذاتي وعاصمتها إربيل يدعمون الحملة العسكرية التي تشنها تركيا برًا وجوًا.

-  بغداد تسلم سفير تركيا مذكرة «شديدة اللهجة» إثر عملية عسكرية بشمال العراق
-  تركيا تطلق هجوما جديدا ضد حزب العمال الكردستاني بالعراق

وتابع «أشكر الحكومة المركزية في العراق والإدارة الإقليمية على دعمهما للمعركة التي نخوضها ضد الإرهاب». وأضاف «أتمنى التوفيق لجنودنا الأبطال المنخرطين في هذه العملية التي نخوضها بتعاون وثيق مع الحكومة العراقية المركزية والإدارة الإقليمية في شمال العراق».

احتجاجات رسمية لكن سعداء
ويعرب محلّلون عن اعتقادهم بأن قادة العراق وعلى الرغم من تقدّمهم باحتجاجات رسمية سعداء في قرارة أنفسهم بالجهود التي تبذلها تركيا لمعاقبة مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

وتصنّف أنقرة وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. ويشن حزب العمال الكردستاني تمرّدًا ضد الدولة التركية منذ العام 1984 أوقع عشرات آلاف القتلى. لكن مسؤولين في بغداد يبدون علنًا استياءهم إزاء الحملة العسكرية التركية في المنطقة الجبلية في شمال العراق.

والثلاثاء أعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان أنها سلّمت السفير التركيّ علي رضا كوناي «مُذكّرة احتجاج شديدة اللهجة» داعيةً تركيا إلى «الكفّ عن مثل هذه الأفعال الاستفزازيّة، والخروقات المرفوضة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «الميزان» (الحلقة 1)

برنامج «الميزان» (الحلقة 1)
برنامج «كتب ليبية» (8)

برنامج «كتب ليبية» (8)
خلونا نحلموا (الحلقة 8)

خلونا نحلموا (الحلقة 8)
مسلسل «شن الحكاية» (8)

مسلسل «شن الحكاية» (8)
مسلسل «هذا هو» (7)

مسلسل «هذا هو» (7)
الكاسا (الحلقة 5)

الكاسا (الحلقة 5)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (5)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (5)
«بوابة الوسط» تستعرض الجدول الكامل لمباريات صعود الممتاز وكأس ليبيا

«بوابة الوسط» تستعرض الجدول الكامل لمباريات صعود الممتاز وكأس ليبيا
فرنسا: هل تقلب ماري لوبان الموازين؟

فرنسا: هل تقلب ماري لوبان الموازين؟
بالصور.. ليفربول يقهر مانشستر يونايتد في «آنفيلد».. ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

بالصور.. ليفربول يقهر مانشستر يونايتد في «آنفيلد».. ويتصدر ترتيب الدوري ...
الـ«بنتاغون»: أوكرانيا تسلمت مقاتلات وقطع غيار لتعزيز سلاحها الجوي

الـ«بنتاغون»: أوكرانيا تسلمت مقاتلات وقطع غيار لتعزيز سلاحها الجوي
المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023
هل استخدمت الإمارات برنامج « بيغاسوس» للتجسس على هواتف موظفين فى مكتب جونسون والخارجية البريطانية؟

هل استخدمت الإمارات برنامج « بيغاسوس» للتجسس على هواتف موظفين فى مكتب جونسون ...
بهذه الطريقة.. جماهير ليفربول تخطط لمواساة رونالدو في وفاة طفله الرضيع

بهذه الطريقة.. جماهير ليفربول تخطط لمواساة رونالدو في وفاة طفله الرضيع
وزير تونسي سابق: السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس تركية وكانت محملة بالنفط الليبي المهرب

وزير تونسي سابق: السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس تركية وكانت محملة بالنفط ...
برنامج «كتب ليبية» (7)

برنامج «كتب ليبية» (7)
الديمقراطية حين تكره

الديمقراطية حين تكره
«الحزام الأخضر» حول كربلاء يدفع فاتورة الإهمال والجفاف (صور)

«الحزام الأخضر» حول كربلاء يدفع فاتورة الإهمال والجفاف (صور)
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
سفينة إيطالية لمكافحة التلوث تصل تونس للمساعدة في سحب الوقود من الناقلة الغارقة (فيديو)
سفينة إيطالية لمكافحة التلوث تصل تونس للمساعدة في سحب الوقود من ...
الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي للاحتجاج على أحداث المسجد الأقصى
الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي للاحتجاج على أحداث المسجد ...
توقف الرحلات في مطار بغداد الدولي
توقف الرحلات في مطار بغداد الدولي
بلينكن يدعو إلى الامتناع عن التصعيد في القدس وباحة المسجد الأقصى
بلينكن يدعو إلى الامتناع عن التصعيد في القدس وباحة المسجد الأقصى
إيطاليا تنضم لجهود مكافحة التلوث بموقع سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس
إيطاليا تنضم لجهود مكافحة التلوث بموقع سفينة الوقود الغارقة قبالة...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأردن: الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه
الأردن: الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه...
الغنوشي يرفض قرار قيس سعيد بحل البرلمان التونسي: نعتبره قائما
الغنوشي يرفض قرار قيس سعيد بحل البرلمان التونسي: نعتبره ......
السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون
السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون...
الأمم المتحدة: دخول الهدنة في اليمن حيز التنفيذ لمدة شهرين
الأمم المتحدة: دخول الهدنة في اليمن حيز التنفيذ لمدة شهرين...
«استشهاد» فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية
«استشهاد» فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة ......
المزيد
إردوغان: بغداد تدعم ضرب مواقع «المتمردين» الأكراد في شمال العراق
إردوغان: بغداد تدعم ضرب مواقع «المتمردين» الأكراد في شمال ......
عاصفة ترابية ثالثة تضرب العراق وتوقف جديد للرحلات الجوية
عاصفة ترابية ثالثة تضرب العراق وتوقف جديد للرحلات الجوية...
يونيسيف: الأزمة الاقتصادية في لبنان تعرض الأطفال لأمراض مميتة
يونيسيف: الأزمة الاقتصادية في لبنان تعرض الأطفال لأمراض ......
إيطاليا تنضم لجهود مكافحة التلوث بموقع سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس
إيطاليا تنضم لجهود مكافحة التلوث بموقع سفينة الوقود الغارقة ......
بلينكن يدعو إلى الامتناع عن التصعيد في القدس وباحة المسجد الأقصى
بلينكن يدعو إلى الامتناع عن التصعيد في القدس وباحة المسجد ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط