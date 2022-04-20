إردوغان: بغداد تدعم ضرب مواقع «المتمردين» الأكراد في شمال العراق

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، إن الحكومة المركزية في بغداد تدعم الحملة العسكرية التي تشنها تركيا ضد مقاتلين أكراد في شمال العراق.

وتأتي تصريحات الرئيس التركي غداة استدعاء بغداد السفير التركي لدى العراق لإبلاغه احتجاجًا رسميًا على الحملة العسكرية التي أطلقها إردوغان أخيرًا، وفق «فرانس برس».

حملة عسكرية جديدة

وأفادت القوات المسلّحة التركية بمقتل اثنين من جنودها وعشرات المتمردين الأكراد منذ أن بدأت الأحد، حملة عسكرية جديدة في شمال العراق هي الثالثة منذ العام 2020.

وقال إردوغان خلال اجتماع لنواب حزبه إن بغداد وقادة المنطقة الكردية المتمتّعة بحكم ذاتي وعاصمتها إربيل يدعمون الحملة العسكرية التي تشنها تركيا برًا وجوًا.

- بغداد تسلم سفير تركيا مذكرة «شديدة اللهجة» إثر عملية عسكرية بشمال العراق

- تركيا تطلق هجوما جديدا ضد حزب العمال الكردستاني بالعراق

وتابع «أشكر الحكومة المركزية في العراق والإدارة الإقليمية على دعمهما للمعركة التي نخوضها ضد الإرهاب». وأضاف «أتمنى التوفيق لجنودنا الأبطال المنخرطين في هذه العملية التي نخوضها بتعاون وثيق مع الحكومة العراقية المركزية والإدارة الإقليمية في شمال العراق».

احتجاجات رسمية لكن سعداء

ويعرب محلّلون عن اعتقادهم بأن قادة العراق وعلى الرغم من تقدّمهم باحتجاجات رسمية سعداء في قرارة أنفسهم بالجهود التي تبذلها تركيا لمعاقبة مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

وتصنّف أنقرة وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. ويشن حزب العمال الكردستاني تمرّدًا ضد الدولة التركية منذ العام 1984 أوقع عشرات آلاف القتلى. لكن مسؤولين في بغداد يبدون علنًا استياءهم إزاء الحملة العسكرية التركية في المنطقة الجبلية في شمال العراق.

والثلاثاء أعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان أنها سلّمت السفير التركيّ علي رضا كوناي «مُذكّرة احتجاج شديدة اللهجة» داعيةً تركيا إلى «الكفّ عن مثل هذه الأفعال الاستفزازيّة، والخروقات المرفوضة».