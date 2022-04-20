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يونيسيف: الأزمة الاقتصادية في لبنان تعرض الأطفال لأمراض مميتة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 03:46 مساء
يونيسيف: الأزمة الاقتصادية في لبنان تعرض الأطفال لأمراض مميتة
شاب لبناني يشارك في قطع طريق رئيسي في بيروت خلال تظاهرة احتجاجية في 29 نوفمبر 2021. (أرشيفية: أ ف ب)
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تراجع تطعيم الأطفال في لبنان بنسبة تفوق 30%، ما يجعلهم عرضة لأمراض خطيرة في بلد يشهد انهيارًا اقتصاديًا أدى إلى هجرة العاملين الصحيين وشح الأدوية، وفق ما أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة الأربعاء. 

وحذرت يونيسيف في تقرير بعنوان «تفاقم الأزمة الصحّية للأطفال في لبنان» من أن «الانخفاض الحاد في معدلات التطعيم الروتينية ترك الأطفال عرضة للأمراض المميتة المحتملة مثل الحصبة وعدوى الدفتيريا، أي الخناق، والالتهاب الرئوي».

وأشارت إلى أن «التطعيم الروتيني للأطفال انخفض بنسبة 31%، مع العلم أن معدلات التحصين كانت في وقت سابق، منخفضة بالفعل وبشكل مثير للقلق، وقد نتج عن ذلك وجود عدد كبير من الأطفال غير المحصّنين والمعرضين للأمراض وآثارها الخطيرة».

«سلسلة التبريد» في لبنان
وشددت المنظمة على ضرورة المحافظة على «سلسلة التبريد» الضرورية للقاحات في بلد ارتفعت فيه أسعار الوقود بشكل كبير، ما يُشكل «تهديدًا جديدًا للخدمات الأساسية، مثل حسن تسليم اللقاحات».

على وقع الأزمة الاقتصادية المتمادية التي يشهدها لبنان منذ صيف العام 2019 وصنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، لم يبق قطاع بمنأى عن تداعيات الانهيار وبينها القطاع الصحي والاستشفاء والأدوية المستوردة بمعظمها من الخارج.

وبات أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، كما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار. وقالت ممثلة اليونيسيف باللإنابة إيتي هيغينز «لم يعد بإمكان كثير من العائلات الانتقال حتى الى المرافق الصحية للحصول على الرعاية الصحّية الأولية لأطفالها، ولم يعد الكثيرون قادرين على توفير الطعام والتغذية اللذين يحتاجهما أطفالهم للبقاء على قيد الحياة».

 40% من الأطباء غادروا لبنان
وأوردت المنظمة في تقريرها أنه بين شهري أبريل وأكتوبر 2021، ارتفع عدد الأطفال الذين لم يتمكنوا من الحصول على رعاية صحية برغم حاجتهم «الماسة» إليها من 28 إلى 34%.وحذرت يونيسيف من أن التردي الاقتصادي أدى إلى «هجرة جماعية هائلة للعاملين الصحيين» وفاقمت «القيود المفروضة على استيراد الأدوية والمعدات الطبّية» الأزمة الصحية سوءًا. وأفاد التقرير بأن أكثر من 50% من العائلات لم تتمكن من الحصول على الأدوية التي تحتاجها، كما أبلغت 58 من المستشفيات عن نقص في الأدوية.

وقد غادر البلاد، بحسب التقرير، 40% من الأطباء و15% من ممرضات وحدات العناية المركزة الخاصة بحديثي الولادة، فضلاً عن 30% من القابلات.

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