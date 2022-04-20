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بلينكن يدعو إلى الامتناع عن التصعيد في القدس وباحة المسجد الأقصى

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 12:00 مساء
بلينكن يدعو إلى الامتناع عن التصعيد في القدس وباحة المسجد الأقصى
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال قمة الأطلسي في بروكسل، 24 مارس 2022، (ا ف ب)
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أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مكالمتين هاتفيتين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونظيره الإسرائيلي يائير لبيد؛ لدعوتهما إلى «إنهاء دوامة العنف»، ووقف التصعيد في القدس المحتلة وباحة المسجد الأقصى.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء، أن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، يائيل لامبرت، ستزور الأردن والأراضي المحتلة ومصر لإجراء محادثات تهدف إلى «تخفيف التوتر» في المنطقة، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن بلينكن شدد في الاتصالين مع عباس ويائير، على «أهمية رؤية الفلسطينيين والاسرائيليين يعملون معا لإنهاء دوامة العنف»، كما ذكرت وزارة الخارجية الأميركية.

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ودعا الوزير الأميركي أيضا الجانبين إلى «ضبط النفس والامتناع عن أي عمل أو تصريح يؤدي إلى تصعيد التوتر» بما في ذلك في باحة المسجد الأقصى ومحيطها في القدس المحتلة.

وكان وزير الخارجية الأميركي أكد لنظيره الأردني أيمن الصفدي، الإثنين، «أهمية الحفاظ على الوضع القائم التاريخي» للمسجد الذي يديره الأردن

بلينكن يدعو إلى حل الدولتين
وقالت الخارجية الأميركية إن بلينكن وفي اتصاله مع وزير الخارجية الإسرائيلي، «جدد دعم الحكومة الأميركية الثابت لأمن إسرائيل ودان الهجمات الصاروخية الأخيرة التي نفذت من غزة»، أما في محادثته مع الرئيس الفلسطيني، فقد جدد «التزام الولايات المتحدة تحسين نوعية حياة الشعب الفلسطيني بشكل ملموس».

وفي حديثه مع الجانبين، دعا بلينكن إلى «حل تفاوضي (يفضي إلى) دولتين» تعيشان جنبا إلى جنب على الرغم من توقف عملية السلام.

وشنت إسرائيل فجر الثلاثاء غارات جوية على قطاع غزة هي الأولى منذ أشهر ردا على إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه الدولة العبرية، في تصعيد جاء وسط توتر في المسجد الأقصى ومحيطه في القدس الشرقية المحتلة.

وتركز التوتر في القدس في محيط المسجد الأقصى احتجاجا على ما يقوم به يهود بينهم مستوطنون من «زيارات» لباحات المسجد تتم في أوقات محددة وضمن شروط.

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