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توقف الرحلات في مطار بغداد الدولي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 11:50 صباحا
توقف الرحلات في مطار بغداد الدولي
مسافرون يصلون إلى مطار بغداد الدولي. (أرشيفية: رويترز)
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أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الأربعاء، توقف الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية، على ما نقلت عنها وكالة الأنباء العراقية.

وضربت سحابة ترابية مناطق في شمال العراق أخيرا بما في ذلك إقليم كردستان، وأدت إلى تعليق الرحلات في مطار أربيل موقتا، ثم تمددت جنوبا وغطت بغداد ومدنا أخرى مثل الناصرية، حتى باتت الرؤية معدومة في بعض المناطق.

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وتوقع مدير إعلام الأرصاد الجوية العراقية، عامر الجابري، في تصريح سابق لوكالة «فرانس برس»: «زيادة في العواصف الترابية بسبب الجفاف والتصحر ونقص الأمطار، ما قد يضعف الغطاء النباتي» الذي يساهم في التخفيف من آثار العواصف.

وتتكرر العواصف الرملية في العراق، وهو بلد شبه صحراوي، خصوصا في فصل الربيع. كما أن العراق من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ والتصحر. وتتكرر حالات الجفاف بشكل متزايد مع درجات حرارة يمكن أن تظل صيفا فوق 50 درجة لعدة أيام.

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