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مجلس القيادة الرئاسي اليمني يتولى مهامه من عدن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 04:42 مساء
مجلس القيادة الرئاسي اليمني يتولى مهامه من عدن
مقاتلون تابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي في نقطة تفتيش في عدن. (أ ف ب)
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بدأ رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الثلاثاء، مهامهم في عدن، مقر الحكومة الموقت، بعد جلسة تخللها أداء اليمين أمام عدد من نواب البرلمان المنتخب في العام 2003، حسبما أفاد مسؤول حكومي.

وقال المسؤول «أدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن (رشاد العليمي) وأعضاء المجلس... اليمين الدستورية في مدينة عدن أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب بحضور رئيس الحكومة ووزرائها»، بحسب «فرانس برس».

 إجراءات أمنية مشدد
وأضاف أن الجلسة تمت في ظل إجراءات أمنية مشددة خوفا من التعرض لهجوم، موضحا أن قوات الأمن «عززت إجراءاتها حول موقع انعقاد الجلسة وانتشر المئات من الجنود في شوارع المدينة» الساحلية الجنوبية.

وبحسب برلمانيين يمنيين، أدى رئيس مجلس القيادة والأعضاء السبعة الآخرون اليمين بحضور عدد من السفراء الاوروبيين والعرب وكذلك مبعوث الامم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ.

-  قادة اليمن الجدد «مستعدون للحرب» حال فشل جهود السلام مع الحوثيين
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-  جريدة أميركية: السعودية أجبرت الرئيس اليمني على الاستقالة واحتجزته في منزله بالرياض

انتخب أعضاء مجلس النواب اليمني (301) في العام 2003، ولم تجر انتخابات منذ ذلك الحين. وفيما أن 143 من هؤلاء يؤيدون الحكومة، فإن 90 يدعمون الحوثيين ويشاركون في جلسات في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بحسب برلمانيين. كما أن هناك 23 لا يؤيدون أي طرف، فيما توفي 45 من مجموع الأعضاء الذين انتخبوا قبل 19 عاما ولم يُعرف عدد الذين حضروا جلسة الثلاثاء في عدن.

سلم الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي السلطة في 7 أبريل إلى مجلس القيادة الذي يمثل قوى مختلفة، وذلك في ختام مشاورات لجماعات رئيسية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي.

هدنة بين الحوثيين والحكومة 
وجاءت الخطوة في وقت يشهد اليمن هدنة بين الحوثيين الموالين لإيران والحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، أحيت الأمل بأن تؤدي إلى مفاوضات تنهي النزاع بين الطرفين الذي تسبب بحسب الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق الأمم المتحدة، أي أنهم قضوا إما في القصف والقتال وإما نتيجة التداعيات غير المباشرة للحرب مثل الجوع والمرض ونقص مياه الشرب.

والسبت، أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عبدالله العليمي، لفرانس برس أن  قادة اليمن الجدد «مستعدون للحرب» إذا فشلت جهود السلام مع المتمردين، لكنه شدد على أن الأولوية تبقى إنهاء النزاع.

السعودية تدفع الرئيس اليمني إلى التنحي 
وافادت جريدة «وول ستريت جورنال» ، الأحد، بأن السعودية دفعت الرئيس اليمني إلى التنحي عن منصبه في وقت سابق هذا الشهر وبأن مسؤولين احتجزوه في منزله بالرياض وقيدوا اتصالاته.

ونقلت الجريدة عن مسؤولين سعوديين ويمنيين أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعطى هادي مرسوما كتابيا بتفويض صلاحياته إلى المجلس. وهدد بعض المسؤولين السعوديين بنشر ما قالوا إنه دليل على فساد هادي وذلك في إطار جهودهم لإقناعه بالتنحي.

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