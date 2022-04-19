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غارات إسرائيلية على غزة.. و«حماس» تتصدى بصواريخ «أرض - جو»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 09:54 صباحا
غارات إسرائيلية على غزة.. و«حماس» تتصدى بصواريخ «أرض - جو»
غارة إسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة، 19 أبريل 2022، (ا ف ب)
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شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية في وقت مبكر الثلاثاء، على قطاع غزة، بعد إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه اسرائيل، وفق ما أفاد شهود عيان وحركة «حماس».

واستهدفت الغارات الإسرائيلية موقعًا أمنيًا في مدينة خانيونس جنوب القطاع، في حين أعلنت كتائب القسم الجناح العسكري لحماس أن دفاعاتها الجوية تصدت للطائرات الإسرائيلية، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت كتائب عز الدين القسام في بيان صحفي إن «دفاعاتها الجوية تصدت فجر اليوم للطيران الحربي الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض - جو».

واعتبر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، في بيان صحفي أن «القصف الصهيوني لبعض المواقع الفارغة محاولة فاشلة لمنع شعبنا الفلسطيني من الدفاع عن مدينة القدس والمسجد الأقصى».

وتابع: «تستمر المواجهة التي هي حق طبيعي لشعبنا ومقاومته مع الاحتلال الغاصب على كل محاور الاشتباك في القدس وغزة والضفة والداخل المحتل».

مواجهات في الأقصى ومحيط القدس
ويأتي هذا القصف غداة إصابة أكثر من 19 فلسطينيًا وسبعة إسرائيليين بجروح خلال مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى ومحيطها في القدس الشرقية المحتلة، فيما اعتقل 18 شخصًا، بعد يومين على صدامات مشابهة أسفرت عن إصابة أكثر من 150 فلسطينيًا.

وخاض قطاع غزة منذ العام 2008 أربع حروب دامية مع إسرائيل، كان آخرها في مايو الماضي حين أشعلت توترات حول المسجد الأقصى نزاعًا مسلّحًا بين الجانبين استمر 11 يومًا، وأسفر عن مقتل نحو 266 فلسطينيًا بينهم 66 طفلًا بينما قُتل في الجانب الإسرائيلي 14 شخصًا.

وتوصّلت إسرائيل وحماس في 20 مايو بوساطة مصرية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد تلك المواجهة العسكرية العنيفة.

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