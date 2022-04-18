Atwasat

جريدة أميركية: السعودية أجبرت الرئيس اليمني على الاستقالة واحتجزته في منزله بالرياض

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 05:50 مساء
جريدة أميركية: السعودية أجبرت الرئيس اليمني على الاستقالة واحتجزته في منزله بالرياض
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الرياض. (أ ف ب)
alwasat radio

أفادت جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية، الأحد، بأن السعودية دفعت الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى التنحي عن منصبه في وقت سابق هذا الشهر، وبأن مسؤولين احتجزوه في منزله بالرياض وقيدوا اتصالاته.

وأعلن هادي تنحيه في 7 أبريل وسلم صلاحياته إلى مجلس قيادة جديد مع دخول اليمن في هدنة تعتبر بارقة أمل نادرة في الصراع الذي مزق أفقر دول شبه الجزيرة العربية، بحسب موقع إذاعة «مونت كارلو الدولية».

 محمد بن سلمان أعطى هادي مرسوماً كتابيًا بتفويض صلاحياته 
ونقلت الجريدة عن مسؤولين سعوديين ويمنيين، لم تسمّهم، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعطى هادي مرسوماً كتابيًا بتفويض صلاحياته إلى المجلس الذي يتألف من ثمانية ممثلين عن مجموعات يمنية مختلفة.   وبحسب هذه المصادر، هدد بعض المسؤولين السعوديين بنشر ما قالوا إنه دليل على فساد هادي، وذلك في إطار جهودهم لإقناعه بالتنحي، وفق ما كتبت الجريدة. 

وقال مسؤول سعودي للجريدة إن هادي محتجز منذ مغادرته منصبه داخل منزله في الرياض، ومنِع من الوصول إلى أي هواتف. لكن مسؤولًا سعوديًا آخر قال إن هادي تم تشجيعه على الاستقالة لأن فصائل يمنية مختلفة فقدت الثقة في قدرته على قيادة البلاد.

-  قادة اليمن الجدد «مستعدون للحرب» حال فشل جهود السلام مع الحوثيين
-  الرئيس اليمني يسلم صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي

وقال هادي، خلال إعلانه تنحيه، إن مجلس القيادة الرئاسي الجديد مكلف «التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام».

ختام مشاورات للقوى اليمنية في الرياض 
وأتى الإعلان في ختام مشاورات للقوى اليمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي، في غياب المتمردين الحوثيين الذين رفضوا إجراء حوار في السعودية. وفي إطار ترحيبها بالإعلان، أكدت السعودية في بيان «دعمها الكامل مجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية».

كما أعلنت تقديم «دعم عاجل» للاقتصاد اليمني بقيمة ثلاثة مليارات دولار، تتضمن ملياري دولار مناصفة بينها وبين الإمارات دعمًا للبنك المركزي اليمني. 
من جهتهم، قال المتمردون على لسان الناطق باسمهم محمد عبد السلام عبر «تويتر» إن قرار إنشاء المجلس «محاولة يائسة لإعادة ترتيب صفوف المرتزقة للدفع بهم نحو مزيد التصعيد».

وتقود المملكة تحالفًا عسكريًا في اليمن دعمًا للحكومة التي تخوض نزاعًا داميًا ضد الحوثيين منذ منتصف 2014، في حرب قُتل وأُصيب فيها مئات الآلاف، وسببت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة. ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في شمال البلاد وغربها، بينما يسيطر التحالف العسكري بقيادة السعودية على الأجواء اليمنية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «كتب ليبية» (5)

برنامج «كتب ليبية» (5)
خلونا نحلموا (الحلقة 5)

خلونا نحلموا (الحلقة 5)
مسلسل «شن الحكاية» (5)

مسلسل «شن الحكاية» (5)
مسلسل «هذا هو» (3)

مسلسل «هذا هو» (3)
الكاسا (الحلقة 3)

الكاسا (الحلقة 3)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (3)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (3)
كاركاتير خيري - السيادة الليبية

كاركاتير خيري - السيادة الليبية
«674» سر المجد التاريخي لبوسكيتس في «برشلونة» بملاحقة رقم إنييستا

«674» سر المجد التاريخي لبوسكيتس في «برشلونة» بملاحقة رقم إنييستا
«برشلونة» يستضيف نظيره «قادش» في الدوري الإسباني

«برشلونة» يستضيف نظيره «قادش» في الدوري الإسباني
أرنولد يدافع عن الجفاف التهديفي لصلاح في ليفربول

أرنولد يدافع عن الجفاف التهديفي لصلاح في ليفربول
نجل روائي أميركي متهم بقتل طفلته.. ما القصة؟

نجل روائي أميركي متهم بقتل طفلته.. ما القصة؟
«التكتل» سر خروج القمة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي طرابلس من دون أهداف

«التكتل» سر خروج القمة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي طرابلس من دون أهداف
تحدث عن لقاء جمعهما.. قرقاب: «لاثرون» تتبع نجل الدبيبة (فيديو)

تحدث عن لقاء جمعهما.. قرقاب: «لاثرون» تتبع نجل الدبيبة (فيديو)
أكاديميون ونشطاء طوارق في أوباري يطلقون مبادرة إصلاحية للم الشمل

أكاديميون ونشطاء طوارق في أوباري يطلقون مبادرة إصلاحية للم الشمل
احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن

احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن
ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس؟ (فيديو)

ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة ...
تعثر دخول باشاغا من تونس إلى طرابلس.. واستنفار في العاصمة

تعثر دخول باشاغا من تونس إلى طرابلس.. واستنفار في العاصمة
برنامج «كتب ليبية» (2)

برنامج «كتب ليبية» (2)
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
غواصون يتفقدون هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس.. ودول تعرض المساعدة
غواصون يتفقدون هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس.. ودول تعرض ...
ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس؟ (فيديو)
ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود ...
«تصرفات همجية».. هيئة كبار العلماء السعودية تدين الإساءة للقرآن الكريم في السويد
«تصرفات همجية».. هيئة كبار العلماء السعودية تدين الإساءة للقرآن ...
مصر تدين إساءة متطرفين بالسويد للقرآن الكريم
مصر تدين إساءة متطرفين بالسويد للقرآن الكريم
إصابة 8 فلسطينيين في اقتحام القوات الإسرائيلية قرى بالضفة الغربية
إصابة 8 فلسطينيين في اقتحام القوات الإسرائيلية قرى بالضفة الغربية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأردن: الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه
الأردن: الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه...
مصر وقطر تعلنان عودة العلاقات إلى طبيعتها وتشكيل لجنة مشتركة للتشاور المستمر
مصر وقطر تعلنان عودة العلاقات إلى طبيعتها وتشكيل لجنة مشتركة......
الغنوشي يرفض قرار قيس سعيد بحل البرلمان التونسي: نعتبره قائما
الغنوشي يرفض قرار قيس سعيد بحل البرلمان التونسي: نعتبره ......
السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون
السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون...
الأمم المتحدة: دخول الهدنة في اليمن حيز التنفيذ لمدة شهرين
الأمم المتحدة: دخول الهدنة في اليمن حيز التنفيذ لمدة شهرين...
المزيد
مجلس الأمن يبحث التوترات في القدس الثلاثاء
مجلس الأمن يبحث التوترات في القدس الثلاثاء...
جريدة أميركية: السعودية أجبرت الرئيس اليمني على الاستقالة واحتجزته في منزله بالرياض
جريدة أميركية: السعودية أجبرت الرئيس اليمني على الاستقالة ......
الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية لإدانة أعمال العنف في المسجد الأقصى
الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية لإدانة أعمال......
إصابة 8 فلسطينيين في اقتحام القوات الإسرائيلية قرى بالضفة الغربية
إصابة 8 فلسطينيين في اقتحام القوات الإسرائيلية قرى بالضفة ......
مصر تدين إساءة متطرفين بالسويد للقرآن الكريم
مصر تدين إساءة متطرفين بالسويد للقرآن الكريم...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط