Atwasat

الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية لإدانة أعمال العنف في المسجد الأقصى

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 04:43 مساء
الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية لإدانة أعمال العنف في المسجد الأقصى
اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، يوم الإثنين، أن بلاده ستستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي في عمان لإبلاغه بإدانة المملكة أعمال العنف في المسجد الأقصى ومحيطه في القدس.

وقال الصفدي، في كلمة أمام مجلس النواب، «استدعينا السفير الإسرائيلي ولم يكن موجودًا في عمان، اليوم (الإثنين) سيكون هناك استدعاء للقائم بالأعمال من أجل إبلاغه رسالة المملكة الصارمة والواضحة التي كنا أعلناها والتي كنا أوصلناها عبر طرق دبلوماسية أخرى في العلن والتي ندين فيها هذه التصرفات، ونطالب فيها بالوقف الفوري لهذه الإجراءات، التي تحمل إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية كل ما يجري»، بحسب «فرانس برس».

تحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الانفجار
وأضاف: «اليوم سألتقي سفراء دول الاتحاد الأوروبي في عمان لإيصال ذات الرسالة»،  وأوضح الصفدي أن «سفراء المملكة في كل عواصم العالم يتحركون ويوصلون هذا الموقف الأردني، محذرين المجتمع الدولي من أنه إذا لم توقف إسرائيل هذه الإجراءات اللاشرعية ولم توقف انتهاكاتها للحرم القدسي فإنها تتحمل مسؤولية الانفجار الذي سيأتي حتمًا لأن أحدًا لن يقبل بأن يكون هناك اعتداء على المسجد الأقصى».

-  إصابة 8 فلسطينيين في اقتحام القوات الإسرائيلية قرى بالضفة الغربية
- 4 دول أوروبية تندد بالعنف في القدس وتدعو إلى ضبط النفس
- (فيديو) مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال بالمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان

وأًصيب 19 فلسطينيًا وسبعة إسرائيليين بجروح خلال مواجهات دارت بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين، الأحد، في باحة المسجد الأقصى ومحيطها في القدس الشرقية المحتلة، فيما اعتُقل 18 شخصًا، وذلك بعد يومين على صدامات مشابهة أسفرت عن سقوط أكثر من 150 جريحًا فلسطينيًا.

الاشتباكات في الحرم القدسي 
وتشهد باحة المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، باستمرار صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين. 

وهذه الاشتباكات في الحرم القدسي هي الأولى هذا العام، وقد انطلقت مع بداية شهر رمضان الذي يتجمع المسلمون خلاله في الموقع المقدس الذي يشكل أحد محاور النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في العام 1994، بإشراف المملكة ووصايتها على المقدسات الإسلامية في القدس.

ودعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأحد، إسرائيل إلى «وقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية» في المسجد الأقصى فيما حملت الخارجية الأردنية إسرائيل مسؤولية «التبعات الخطيرة» للتصعيد فيه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - السيادة الليبية

كاركاتير خيري - السيادة الليبية
«674» سر المجد التاريخي لبوسكيتس في «برشلونة» بملاحقة رقم إنييستا

«674» سر المجد التاريخي لبوسكيتس في «برشلونة» بملاحقة رقم إنييستا
«برشلونة» يستضيف نظيره «قادش» في الدوري الإسباني

«برشلونة» يستضيف نظيره «قادش» في الدوري الإسباني
أرنولد يدافع عن الجفاف التهديفي لصلاح في ليفربول

أرنولد يدافع عن الجفاف التهديفي لصلاح في ليفربول
نجل روائي أميركي متهم بقتل طفلته.. ما القصة؟

نجل روائي أميركي متهم بقتل طفلته.. ما القصة؟
«التكتل» سر خروج القمة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي طرابلس من دون أهداف

«التكتل» سر خروج القمة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي طرابلس من دون أهداف
تحدث عن لقاء جمعهما.. قرقاب: «لاثرون» تتبع نجل الدبيبة (فيديو)

تحدث عن لقاء جمعهما.. قرقاب: «لاثرون» تتبع نجل الدبيبة (فيديو)
أكاديميون ونشطاء طوارق في أوباري يطلقون مبادرة إصلاحية للم الشمل

أكاديميون ونشطاء طوارق في أوباري يطلقون مبادرة إصلاحية للم الشمل
احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن

احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن
ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس؟ (فيديو)

ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة ...
تعثر دخول باشاغا من تونس إلى طرابلس.. واستنفار في العاصمة

تعثر دخول باشاغا من تونس إلى طرابلس.. واستنفار في العاصمة
برنامج «كتب ليبية» (2)

برنامج «كتب ليبية» (2)
خلونا نحلموا (الحلقة 2)

خلونا نحلموا (الحلقة 2)
مسلسل «شن الحكاية» (2)

مسلسل «شن الحكاية» (2)
مسلسل «هذا هو» (2)

مسلسل «هذا هو» (2)
الكاسا (الحلقة 2)

الكاسا (الحلقة 2)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (2)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (2)
قرقاب: الدبيبة طلب التعاقد مع شركة حديثة لتحسين جودة الاتصالات مقابل 47 مليون دولار.. واعتقلت لأني قلت «لا»

قرقاب: الدبيبة طلب التعاقد مع شركة حديثة لتحسين جودة الاتصالات مقابل 47 مليون ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
17 جريحا إثر صدامات جديدة في باحة المسجد الأقصى بالقدس
17 جريحا إثر صدامات جديدة في باحة المسجد الأقصى بالقدس
الأردن يحمل إسرائيل مسؤولية «التبعات الخطيرة» للتصعيد في القدس
الأردن يحمل إسرائيل مسؤولية «التبعات الخطيرة» للتصعيد في القدس
غواصون يتفقدون هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس.. ودول تعرض المساعدة
غواصون يتفقدون هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس.. ودول تعرض ...
ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس؟ (فيديو)
ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود ...
«تصرفات همجية».. هيئة كبار العلماء السعودية تدين الإساءة للقرآن الكريم في السويد
«تصرفات همجية».. هيئة كبار العلماء السعودية تدين الإساءة للقرآن ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأردن: الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه
الأردن: الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه...
مصر وقطر تعلنان عودة العلاقات إلى طبيعتها وتشكيل لجنة مشتركة للتشاور المستمر
مصر وقطر تعلنان عودة العلاقات إلى طبيعتها وتشكيل لجنة مشتركة......
الغنوشي يرفض قرار قيس سعيد بحل البرلمان التونسي: نعتبره قائما
الغنوشي يرفض قرار قيس سعيد بحل البرلمان التونسي: نعتبره ......
السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون
السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون...
الأمم المتحدة: دخول الهدنة في اليمن حيز التنفيذ لمدة شهرين
الأمم المتحدة: دخول الهدنة في اليمن حيز التنفيذ لمدة شهرين...
المزيد
الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية لإدانة أعمال العنف في المسجد الأقصى
الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية لإدانة أعمال......
إصابة 8 فلسطينيين في اقتحام القوات الإسرائيلية قرى بالضفة الغربية
إصابة 8 فلسطينيين في اقتحام القوات الإسرائيلية قرى بالضفة ......
مصر تدين إساءة متطرفين بالسويد للقرآن الكريم
مصر تدين إساءة متطرفين بالسويد للقرآن الكريم...
«تصرفات همجية».. هيئة كبار العلماء السعودية تدين الإساءة للقرآن الكريم في السويد
«تصرفات همجية».. هيئة كبار العلماء السعودية تدين الإساءة ......
ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس؟ (فيديو)
ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط