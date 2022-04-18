مصر تدين إساءة متطرفين بالسويد للقرآن الكريم

القاهرة - بوابة الوسط

دانت مصر بـ«أشد العبارات» إساءة مجموعة من اليمينيين المتطرفين في السويد «المتعمدة» للقرآن الكريم وما ترتب على ذلك من تأجيج لمشاعر المسلمين حول العالم خلال شهر رمضان الكريم.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، إن هذه الواقعة تأتي ضمن الممارسات اليمينية المتطرفة التي تحرض ضد المهاجرين بوجه عام والمسلمين على وجه الخصوص.

وأكد مصر رفضها المساس بالثوابت والمعتقدات الدينية أيا ما كانت، والزج بممارسات «استفزازية» تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية كافة، مشددة على ضرورة احترام الحق في حرية الدين والمعتقد كحق أساسي من حقوق الإنسان.

ودعت مصر إلى إعلاء القواسم المشتركة من التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي بين الشعوب، ونبذ دعوات التحريض والكراهية، والتوقف عن أعمال العنف والتخريب والأعمال الاستفزازية التي من شأنها الإضرار باستقرار المجتمعات وأمنها وسلامها.

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شهدت مدينة مالمو، الليلة الماضية، في جنوب السويد أعمال عنف، عقب تجمعات خرجت للاحتجاج على خطة حركة يمينية متطرفة إحراق نسخة من القرآن، حسبما أعلنت الشرطة الأحد.

حرائق في مواقع مختلفة

وقالت قوات الأمن في بيان «اندلعت حرائق في مواقع مختلفة خلال الليل في مالمو». وأضرمت النيران بشكل خاص في حاويات القمامة وحافلة وسيارة، وقُدمت عدة شكاوى بشأن أعمال تخريب، بحسب «مونت كارلو الدولية».

ووقعت الأحداث بعد تجمّع لحركة «سترام كورس» المناهضة للهجرة والإسلام التي يقودها الدنماركي السويدي راسموس بالودان، الذي يقوم حاليًا بجولة في السويد تسببت بوقوع عدة صدامات بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين في عدد من المدن السويدية.