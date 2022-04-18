«تصرفات همجية».. هيئة كبار العلماء السعودية تدين الإساءة للقرآن الكريم في السويد

القاهرة - بوابة الوسط

دانت هيئة كبار العلماء السعودية، بشدة، اليوم الإثنين، إساءة بعض المتطرفين في السويد إلى نسخة من القرآن الكريم.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، إن «هذا التصرف عبث وهمجية، لا يدل إلا على شخصية مريضة متطرفة لها أسلاف منذ بعثة عبدالله ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام»، مؤكدة أن «هذه التصرفات المقيتة لن تضر القرآن العظيم شيئا، الذي حفظه الله سبحانه، وأعلى مكانه»، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وفي وقت سابق أمس، عبرت وزارة الخارجية السعودية عن استنكارها لما قام به بعض المتطرفين في السويد من الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم، والاستفزازات والتحريض ضد المسلمين، مؤكدة «أهمية تضافر الجهود في سبيل نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف والإقصاء، ومنع الإساءة للأديان والمقدسات كافة».

وشهدت مدينة مالمو، الليلة الماضية، في جنوب السويد أعمال عنف، عقب تجمعات خرجت للاحتجاج على خطة حركة يمينية متطرفة إحراق نسخة من القرآن، حسبما أعلنت الشرطة الأحد.

وقالت قوات الأمن في بيان «اندلعت حرائق في مواقع مختلفة خلال الليل في مالمو». وأضرمت النيران بشكل خاص في حاويات القمامة وحافلة وسيارة، وقُدمت عدة شكاوى بشأن أعمال تخريب، بحسب «مونت كارلو الدولية».

ووقعت الأحداث بعد تجمّع لحركة «سترام كورس» المناهضة للهجرة والإسلام التي يقودها الدنماركي السويدي راسموس بالودان، الذي يقوم حاليًا بجولة في السويد تسببت بوقوع عدة صدامات بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين في عدد من المدن السويدية.