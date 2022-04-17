الأردن يحمل إسرائيل مسؤولة «التبعات الخطيرة» للتصعيد في القدس

القاهرة - بوابة الوسط

حمَّل الأردن الأحد، الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية «التبعات الخطيرة» للتصعيد في المسجد الأقصى الذي شهد صدامات جديدة في باحة المسجد في القدس.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، هيثم أبو الفول في بيان، إن «إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يقوض كافة الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة الشاملة والحؤول دون تفاقم العنف الذي يُهدد الأمن والسلم»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأُصيب 17 فلسطينيًا بجروح حسب الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية، الأحد، في باحة المسجد الأقصى، وبالقرب منها في القدس الشرقية المحتلة، بعد يومين على صدامات أسفرت عن سقوط أكثر من 150 جريحًا في المكان نفسه.

اتصالات وتحركات مكثفة لوقف الخطوات التصعيدية

وأضاف أبو الفول، أن وزارة الخارجية الأردنية «تدين قيام الشرطة والقوات الإسرائيلية مجددًا، اليوم، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف وإخراج المصلين منه بالقوة، والسماح باقتحامه من قبل المتطرفين تحت حمايتهم»، داعيا المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري للضغط على إسرائيل، لوقف هذه الممارسات».

وأوضح أن «الوزارة مستمرة في اتصالاتها وتحركاتها المكثفة إقليميًا ودوليًا، من أجل وقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية، والتحذير من تبعاتها التي تقوض التهدئة الشاملة وتدفع نحو مزيد العنف والتوتر».

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة على المقدسات الإسلامية في القدس.

ويتزامن التصعيد الجديد في الموقع المقدس مع احتفالات شهر رمضان لدى المسلمين، وعيدي الفصح اليهودي والمسيحي.

وجرح الجمعة أكثر من 150 فلسطينيًا في الصدامات التي وقعت مع الشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى، واعتقلت شرطة الاحتلال أكثر من 400 شخص، أفرج لاحقًا عن معظمهم بينما تواصل استجواب البقية.

- 17 جريحا إثر صدامات جديدة في باحة المسجد الأقصى بالقدس

- (فيديو) مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال بالمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان

وتشهد باحة المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، باستمرار صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين.

وهذه الاشتباكات في الحرم القدسي، هي الأولى هذا العام منذ بداية شهر رمضان الذي يتجمع المسلمون خلاله في الموقع المقدس، الذي يشكل أحد محاور النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وأعربت الأمم المتحدة عن «قلقها العميق» إزاء أحداث الجمعة، فيما دانت وزارة الخارجية السعودية «التصعيد الممنهج» الذي اعتبرته «اعتداءً صارخًا على حرمة المسجد الأقصى».