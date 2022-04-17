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بعد يوم من الهدوء.. اعتداءات إسرائيلية جديدة على المصلين في «الأقصى»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 أبريل 2022, 09:56 صباحا
بعد يوم من الهدوء.. اعتداءات إسرائيلية جديدة على المصلين في «الأقصى»
اشتباكات بين قوات الأمن وفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022. (أ ف ب)
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سجلت ساحات المسجد الأقصى، اليوم الأحد، اعتداءات جديدة على المصلين من قبل قوات أمن الاحتلال الإسرائيلي بعد يوم من الهدوء عقب أحداث الجمعة الثانية من شهر رمضان التي أُصيب فيها عشرات المصلين واعتقل المئات إثر مواجهات مع أمن الاحتلال.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تتعامل مع عشر إصابات في الأحداث التي يشهدها المسجد الأقصى ومحيطه في مدينة القدس، مع تجدد المواجهات بين المصلين وقوات الأمن الإسرائيلية. وأضاف الهلال الأحمر في بيان: «الإصابات كانت في منطقة باب الأسباط (أحد أبواب المسجد الأقصى).. 8 إصابات اعتداء بالضرب نقلت للمستشفى وإصابتان بالرصاص المطاطي تم نقلهما للمستشفى».

اعتداءات على المصلين في «الأقصى»
وأظهرت لقطات فيديو من داخل المسجد الأقصى تعرض عدد من الشباب للضرب بالهراوات واعتقال شخص واحد على الأقل، وفق وكالة «رويترز».

وزعم أوفير جندلمان، الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي على «تويتر»: «خلال ساعات الصباح الباكر قبل أن تبدأ الزيارات إلى جبل الهيكل/الحرم القدسي الشريف التي تقام أسبوعيًا وفقًا للمعتاد منذ سنوات عديدة، بدأ مشاغبون فلسطينيون في جمع الحجارة في ساحة الحرم القدسي لمحاولة القيام بأعمال شغب. الشرطة تعمل على تفريقهم».

ويدخل اليهود إلى ساحات المسجد الأقصى ضمن ما يعرف بـ«برنامج الزيارة» من باب المغاربة، ولا يسمح لهم بأداء طقوس دينية أو الدخول إلى المصليات المسقوفة في المسجد الأقصى مثل قبة الصخرة والمصلى القبلي. وقالت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في بيان يوم الأحد: «المسجد الأقصى خط أحمر، والاحتلال يتحمل مسؤولية اعتدائه على المصلين والسماح للمستوطنين بتدنيس باحاته».

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وأضاف البيان: «نحمل في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال مسؤولية اعتدائه على المعتكفين والمصلين داخل المسجد الأقصى المبارك فجر اليوم الأحد، كما نحمله تداعيات السماح للمستوطنين باقتحام وتدنيس باحات الأقصى، وهو الذي يشكل استفزازًا لمشاعر الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين كافة».

وتأتي هذه الأحداث بعد يوم من الهدوء في أعقاب المواجهات التي شهدتها ساحات المسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان؛ مما أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص المطاطي واعتقال المئات جرى الإفراج عن معظمهم في وقت لاحق.

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