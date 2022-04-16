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المغرب تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى وتعتبره استفزازا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 أبريل 2022, 09:56 مساء
المغرب تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى وتعتبره استفزازا
باحة المسجد الأقصى بعد اقتحام وجنود الاحتلال. (الإنترنت)
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نددت المغرب، السبت، «بشدة» باقتحام  قوات الاحتلا الإسرائيلية المسجد الأقصى واعتبرته عملًا استفزازيًا «ممنهجًا» من شأنه أن يغذي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان، حصلت «رويترز» على نسخة منه، «تعبر المملكة المغربية عن إدانتها الشديدة واستنكارها القوي لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته، والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي باحاته الخارجية»، وفق «رويترز».

و أدانت دولتا مصر والإمارات، أمس الجمعة، بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

إصابة 152 فلسطينيًا في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية
ويرأس العاهل المغربي محمد السادس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأُصيب 152 فلسطينيًا على الأقل في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية داخل مجمع المسجد الأقصى بالقدس يوم الجمعة، في أحدث موجات العنف المتصاعد، مما أثار المخاوف من الانزلاق مجددًا إلى صراع أوسع.

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وقوات الأمن الإسرائيلية في حالة تأهب بعد سلسلة هجمات مميتة نفذها عرب في شوارع بإسرائيل خلال الأسبوعين المنصرمين.

دعوة مغربية للتدخل العاجل 
كما دعت المغرب «الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى مقدساته».

كانت «الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع» التي تهيمن عليها جماعة «العدل والإحسان» الإسلامية، غير المصرح لها، نظمت احتجاجًا مساء الجمعة أمام مقر البرلمان وسط العاصمة الرباط، نددت فيه «بالاعتداءات الصهيونية على حرمة الأقصى وعلى الفلسطينيين»، كما رفعت شعارات ضد التطبيع بين المغرب وإسرائيل.

وطبَّعت المغرب علاقاتها مع إسرائيل في 10 ديسمبر 2020، بوساطة أميركية، وفي المقابل اعترفت واشنطن بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه بين المغرب وجبهة «البوليساريو».

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