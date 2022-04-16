اقتحامات الأقصى تنذر بموجة «مقاومة جديدة»

القاهرة - بوابة الوسط

بعد مرور عام من أحداث القدس التي أدت إلى اندلاع الحرب في غزة، تثير الاعتداءات على المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك مخاوف من تجدد اتساع دائرة العدوان الإسرائيلي، في الوقت الذي يحذر فيه الزعماء على الجانبين من تصعيد محتمل. وأصيب 152 فلسطينيًا على الأقل عندما اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الحرم القدسي الشريف أمس الجمعة لتفريق الفلسطينيين الذين رشقوهم بالمفرقعات وألقوا الحجارة على الجنود وفي اتجاه الحائط الغربي، وفق تقرير لوكالة «رويترز».



ويقع مجمع الأقصى أعلى مرتفع البلدة القديمة بالقدس الشرقية التي احتلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حرب 1967 وضمتها فيما بعد. وتعد المنطقة التي تعرف عند اليهود باسم جبل المعبد أشد المواقع حساسية في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني المستمر منذ عقود. وقال الخبير الفلسطيني في استطلاعات الرأي خليل الشقاقي، مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية «ربما تكون القدس هي أولى القضايا التي تملك مقومات إثارة عنف على نطاق واسع.. لقد رأينا هذا في الماضي».

- (فيديو) مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال بالمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان

- 100 جريح في الصدامات في المسجد الأقصى

- مقتل فتى وشاب فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

رد فعل على الاعتداءات الاسرائيلية

والأجواء ملبدة بالتوتر بعد تنفيذ عدة عمليات شنها شباب فلسطينيون على مستوطنون إسرائيليين في الأسبوعين الماضيين، ردًا على أعمال قتل نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. ويتصاعد التوتر في المدينة المقدسة بفعل تزامن شهر رمضان مع الاحتفال بعيد الفصح لدى اليهود. ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أعمال الشرطة الإسرائيلية في الأقصى بأنها «اعتداء وحشي» و«تدنيس القبلة الأولى للمسلمين» و«نذير خطير… ولا سيما خلال ليالي الشهر المبارك».

وفي تجمع حاشد في غزة، قال متحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تحكم القطاع، إن استخدام إسرائيل للقوة لن يمر دون رد. وأضاف المتحدث فوزي برهوم «سنرسخ مجددا مسار الدفاع عن القدس وسندشن عنوانا للمرحلة المقبلة أن السلاح سيقابل بسلاح والقوة ليس لها علاج إلا بالقوة وسندافع عن القدس والأقصى بكل قوة». وفي مايو الماضي، أطلق مسلحون فلسطينيون صواريخ على الأراضي المحتلة بعد أن طالبت حركة المقاومة «حماس» الشرطة الإسرائيلية بالانسحاب من الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس، عندما أدى تهديد محكمة بطرد سكان فلسطينيين إلى احتجاجات ومواجهات. وأسفرت الحرب التي استمرت 11 يوما عن استشهاد أكثر من 250 فلسطينيا في غزة و مقتل 13 شخصا في إسرائيل.

بينيت: نستعد لأي سيناريو

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت إن السلطات تعمل على استعادة الهدوء في القدس وفي أنحاء إسرائيل، لكنها مستعدة تحسبا لتدهور الموقف. وأضاف في بيان «نستعد لأي سيناريو وقوات الأمن جاهزة لأي مهمة». في الأسبوع الماضي، أطلق فلسطيني من مخيم للنازحين في جنين بالضفة الغربية المحتلة النار وقتل ثلاثة إسرائيليين وأصاب العديد في حانة في تل أبيب. وإطلاق النار كان أحدث واقعة في سلسلة من العمليات الفلسطينية في مدن الأراضي المحتلة أدت إلى مقتل 14 شخصا، حسب «رويترز»..

واستشهد 40 فلسطينيا هذا العام برصاص الجيش الاسرائيلي، بعد عمليات المقاومة التي قام بها فلسطينيون ردا على اعتداءات الاحتلال في الأحياء الفلسطينية والتي تمثلت في مداهمات واعتقالات وهدم منازل مطلوبين، والتي تعود لأوائل فبراير عندما قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة نشطاء فلسطينيين في الخليل. ووصفت الخارجية الفلسطينية عملية القتل تلك بأنها إعدام ميداني قبيح.

تخفيف القيود على التنقلات الفلسطينية

وخففت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نسبيا القيود على التنقلات الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الأراضي المحتلة والقدس، بخلاف ما تعتبرها إجراءات أمنية مثل إصلاح انتهاكات الجدار العازل وتنفيذ عمليات اعتقال جماعية. وقال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد يوم الخميس مكررا تصريحات مشابهة لبينيت «لا قيود على استخدام القوة». وأضاف أن إسرائيل ستسمح للفلسطينيين الذين «يحافظون على الهدوء» بالعمل والاحتفال برمضان دون أي عراقيل.

وقال الشقاقي إن إجراءات التخفيف هدأت فيما يبدو من بعض الإحباطات التي يشعر بها الفلسطينيون. لكنه أضاف أن التنازلات الحالية لا تعوض تصاعد الغضب وتراكم المظالم بسبب الاحتلال الإسرائيلي منذ 55 عاما واستيلاء إسرائيل على الأراضي التي يريدونها لإقامة دولتهم. ووفقا لبتسليم، وهي جماعة يهودية معنية بحقوق الإنسان، فقد شهد العام 2021 أعلى معدل من عمليات هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ 2016.

وقال إيتاي إبشتاين، وهو مستشار في القانون الإنساني والسياسات، نقلا عن بيانات كشفت عنها قوات الاحتلال الإسرائيلية إن «إسرائيل لم تمنح على مدى السنوات الخمس الماضية للفلسطينيين سوى 33 تصريحا بالبناء فحسب بينما منحت المستوطنين اليهود أكثر من 16500 تصريح بناء في 60 بالمئة من الضفة الغربية التي تسيطر عليها بشكل مباشر، وفق «رويترز»..

وقالت ديانا بوتو وهي مستشارة قانونية سابقة لمنظمة التحرير الفلسطينية «البنية القائمة بأكملها، بنية الاحتلال، عنيفة… لقد مرت عقود على ذلك، عقود من العنف اليومي، وسوف ينقلب الأمر في نهاية المطاف ليرتد عنفا على إسرائيل».