الحكومة اللبنانية توافق على هدم صوامع القمح المتضررة جراء انفجار المرفأ

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الإعلام اللبناني، زياد مكاري، إن الحكومة وافقت، الخميس، على هدم صوامع القمح المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020، والذي أسفر عن مقتل 215 شخصا على الأقل.

وأضاف مكاري عقب جلسة لمجلس الوزراء إن القرار استند إلى «تقرير فني» خلص إلى أنه من المرجح أن تنهار الصوامع في الأشهر المقبلة، مضيفا أن تجديدها سيكون مكلفا للغاية، وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز».

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وعزت السلطات اللبنانية انفجار المرفأ إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية، ما أودى بأكثر من مئتي شخص وإصابة ما يزيد على 6500، فضلا عن تدمير أحياء عدة في العاصمة اللبنانية.

ويشعر الكثير من اللبنانيين بالغضب بسبب عدم محاسبة أي مسؤول كبير بعد مرور أكثر من عام على الانفجار في وقت ينهار فيه البلد ماليا واقتصاديا وسياسيا. وفي يوليو الماضي، دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى اتباع توصية القضاء برفع الحصانة عن «مسؤولين كبار» للتحقيق معهم حول انفجار مرفأ بيروت، معتبرة أن الامتناع عن ذلك يعد «إعاقة للعدالة».