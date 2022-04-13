المبعوث الأممي لليمن يدعو أطراف النزاع للالتزام بالهدنة كخطوة لحل سياسي شامل للنزاع

القاهرة - بوابة الوسط

دعا مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ قبيل مغادرته صنعاء، الأربعاء، أطراف النزاع إلى الالتزام بالهدنة التي ساعدت على خفض أعمال العنف بشكل كبير في البلد الغارق بالحرب.

وقال غروندبرغ في مطار صنعاء في ختام أوّل زيارة له إلى العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ تعيينه في منصبه في سبتمبر «بينما نرى أن الهدنة صامدة بشكل عام حتى الآن، إلا أنّ علينا الانتباه للتحديات أيضًا»، وفق «فرانس برس».

«البناء على الهدنة»

وتابع «نحن نعتمد على استمرار التزام الأطراف وانخراطها الجاد من أجل تنفيذ الهدنة»، مشيرًا إلى أنه ناقش مع مسؤولين في صفوف الحوثيين «البناء على الهدنة كخطوة نحو حل سياسي شامل للنزاع».

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ويدور النزاع في اليمن بين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في شمال وغرب البلاد، وقوات الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية. وتسبّب النزاع بمقتل أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو بسبب تداعيات الحرب، وفق الأمم المتحدة.

السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء

وفي بداية الشهر الجاري، دخلت هدنة حيز التنفيذ، بوساطة من الأمم المتحدة، على أن تستمر لشهرين. ويشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016، ما يمثّل بارقة أمل نادرة في الصراع بعد حرب مدمرة.

وتبادلت الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون اتهامات بخرق الهدنة، لكن الاتفاق نجح بالفعل في خفض مستويات العنف بشكل كبير.