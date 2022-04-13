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الأمم المتحدة: 81 ألف صومالي يواجهون خطر المجاعة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 12:55 مساء
الأمم المتحدة: 81 ألف صومالي يواجهون خطر المجاعة
أطفال صوماليون في مخيم للنازحين بمنطقة جدو بولاية جوبالاند بالصومال، 13 مارس 2022. (رويترز)
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حذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن 81 ألف شخص يواجهون خطر المجاعة في إجزاء من الصومال مع استمرار الجفاف، وتضاؤل تمويل جهود الإغاثة، وارتفاع أسعار الأغذية في العالم، لأسباب من بينها الحرب الأوكرانية- الروسية.

وسجلت أسعار الأغذية ارتفاعات قياسية جديدة في مارس‭‭‭‭ ‬‬‬‬في الوقت الذي تهز فيه الحرب الأوكرانية- الروسية أسواق السلع الغذائية الأساسية وزيوت الطعام. ووصلت ارتفاعات الأسعار بالفعل إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات عما كانت عليه قبل الحرب بسبب مشكلات تتصل بالمحاصيل، وفق وكالة «رويترز».

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وفي الوقت نفسه تواجه منطقة القرن الأفريقي أشد مواسم الجفاف منذ أكثر من أربعة عقود لعدم سقوط الأمطار للعام الثالث على التوالي في وقت ترجح فيه أنماط سقوط الأمطار فشلا جديدا هذا العام.

وقالت وكالات الأمم المتحدة العاملة في مجالات الأغذية والإغاثة الإنسانية والطفولة إن المجاعة يمكن أن تشتد في الصومال خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إذا لم يتزايد التمويل وإذا ارتفعت الأسعار مجددا بسبب الصراع في أوكرانيا ولم تسقط الأمطار في القرن الأفريقي لرابع موسم على التوالي.

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