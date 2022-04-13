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مقتل فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية في نابلس شمال الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 09:18 صباحا
مقتل فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية في نابلس شمال الضفة الغربية
مواجهة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية، 12 أبريل 2022، (الإنترنت)
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قتل شاب فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، على ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة في بيان مقتضب «استشهاد الشاب محمد حسن عساف، 34 عاما، بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على مدينة نابلس صباح الأربعاء»، حسب وكالة «فرانس برس».

ووفق وسائل إعلام فلسطينية، تعد هذه سادس واقعة إعدام ميدانية، تحدث خلال يومين، منذ تصريح رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت بأنه «لن يكون هناك قيود على محاربة الإرهاب»، حسب تعبيره، ما يحمل إشارة باستخدام أقصى أدوات العنف ضد الفلسطينيين.

وتنفذ قوات الاحتلال عمليات موسعة في الضفة المحتلة، شملت أيضا مخيم جنين إضافة إلى نابلس ومناطق أخرى.

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