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العاهل الأردني يجري جراحة في ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 أبريل 2022, 05:13 مساء
العاهل الأردني يجري جراحة في ألمانيا
الملك عبد الله الثاني ملك الأردن في برلين. (الإنترنت)
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أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، عملية جراحية في ألمانيا لمعالجة انزلاق غضروفي «تكللت بالنجاح»، وفقا بيان صادر عن الديوان الملكي.

وقال البيان أن الملك أجرى الثلاثاء «عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري، وتكللت بفضل الله ورعايته بالنجاح»، وفق «فرانس برس».

فترة راحة قبل العودة
وأضاف البيان أن الملك عبد الله الثاني سيقضي «بناء على نصيحة الأطباء، فترة راحة بعد العملية التي أجراها في إحدى المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل عودته» إلى الأردن.

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وكان العاهل الأردني (60 عاما) غادر الأردن الأحد إلى ألمانيا لإجراء العملية الجراحية. وبحسب بيان سابق عانى الملك سابقا بشكل متقطع من الآلام في العمود الفقري «نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة».

وأضاف أن «الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء».

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