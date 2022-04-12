شرطة الاحتلال تقتل فلسطينيا في عسقلان

القاهرة - بوابة الوسط

قتل فلسطيني في مدينة عسقلان الساحلية، الواقعة جنوب الأراضي المحتلة، صباح اليوم الثلاثاء.

وزعمت الشرطة الإسرائيلية أن القتيل هاجم أحد أفرادها بسكين قبل أن يطلق الأخير الرصاص عليه، حسب بيان نقلته وكالة «فرانس برس».

ووفق وسائل إعلام فلسطينية، تعد هذه خامس واقعة إعدام ميدانية، تحدث خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، وذلك منذ تصريح رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت بأنه «لن يكون هناك قيود على محاربة الإرهاب»، حسب تعبيره، ما يحمل إشارة باستخدام أقصى أدوات العنف من ضد الفلسطينيين.

ووردت أنباء حول اقتحام قوات الاحتلال أيضا مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، ومحاولة المقاومة الفلسطينية التصدي لهم.