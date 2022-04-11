وزير الخارجية المصري إلى واشنطن لبحث القضايا الإقليمية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري يتوجه، مساء اليوم الإثنين، إلى العاصمة الأميركية واشنطن في زيارة رسمية؛ لبحث القضايا الإقليمية، ولقاء مراكز البحث والفكر بالولايات المتحدة.

وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الزيارة تأتي في إطار تكثيف التواصل والتشاور بين البلدين ومواصلة تعزيز كافة أطر العلاقات الاستراتيجية المتميزة بينهما، وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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وصرح السفير أحمد حافظ، الناطق باسم الخارجية المصرية، بأن الوزير شكري سيلتقي خلال زيارته نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، وعددًا من مسؤولي الإدارة الأميركية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من أعضاء غرفة التجارة الأميركية ومراكز البحث والفكر بالولايات المتحدة.