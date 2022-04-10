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«استشهاد» فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 أبريل 2022, 12:59 مساء
«استشهاد» فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية
تشييع جثمان فلسطيني سقط برصاص الاحتلال, (أرشيفية : الإنترنت)
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، مقتل سيدة فلسطينية في جنوب الضفة الغربية المحتلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية، لكن الجيش الإسرائيلي أكد أنه أطلق النار على «مشتبه بها».

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، «استشهاد المواطنة التي أطلق الاحتلال النار عليها في حوسان»، موضحًا أن ذلك أدى إلى «قطع في شريان الساق، وخسرت كمية كبيرة من الدم»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، إن السيدة لم تتجاوب مع تحذير، و«أطلق الجنود النار باتجاه الجزء السفلي من جسدها»، مضيفًا أن «الحادثة قيد التحقيق».

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