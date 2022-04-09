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غارة جوية إسرائيلية تستهدف مواقع في المنطقة الوسطى بسورية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 أبريل 2022, 09:36 مساء
غارة جوية إسرائيلية تستهدف مواقع في المنطقة الوسطى بسورية
الدفاعات الجوية السورية أثناء اعتراضها صاروخًا إسرائيليًّا في سماء دمشق، 24 فبراير 2020. (أ ف ب)
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نفّذ سلاح الجو الإسرائيلي السبت غارة استهدفت مواقع للنظام السوري في المنطقة الوسطى في سورية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

ولم توضح الوكالة ما إذا أوقعت الغارة ضحايا. وأفادت سانا نقلا عن مصدر عسكري أنه «حوالى الساعة 6،45 من مساء اليوم (السبت) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى»، من دون أن توضح ماهية المواقع المستهدفة.

وتابع المصدر العسكري «تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها».

مراكز بحوث لتطوير الصواريخ، والطائرات المسيرة
من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن «صواريخ إسرائيلية استهدفت عدة نقاط في محيط مدينة مصياف ونقطة في قرية السويدي ومعامل الدفاع في منطقة الزاوي بريف حماة الغربي، حيث تتواجد ميليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني» و«مستودعات ومراكز بحوث لتطوير الصواريخ، والطائرات المسيرة».

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وأفاد المرصد بعدم ورود معلومات عن خسائر بشرية. وأشار المرصد الذي يملك شبكة واسعة من المندوبين في كل المناطق السورية والذي يوثق النزاع السوري منذ بدايته، إلى أن دوي الانفجارات سمع في محيط مدينة مصياف.

 مئات الضربات الجوية في سورية 
وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سورية طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سورية، لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

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