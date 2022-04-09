العثور على جثث 13 مهاجرا بينها 6 لأطفال قبالة سواحل تونس

القاهرة - بوابة الوسط

عثرت السلطات التونسية على جثث 13 مهاجرًا أغلبها لنساء وأطفال، بين الجمعة والسبت، قبالة سواحل البلاد بعد غرق قاربين كانا متجهين إلى أوروبا.

وقال الناطق باسم محاكم مدينة صفاقس (وسط شرق) مراد التركي إن تسع جثث، جرفتها المياه قبالة سواحل صفاقس الجمعة بعد غرق قاربهم. كما جرى إنقاذ 18 مهاجرًا، ولا يزال اثنان آخران مفقودين، وفق التركي، بحسب «فرانس برس».

انتشال أربع جثث أخرى

وجرى انتشال أربع جثث أخرى (امرأتين وطفلين) قبالة سواحل صفاقس، السبت، بعد غرق قاربهم الذي كان متوجهًا إلى السواحل الأوروبية، وعلى متنه نحو ثلاثين مهاجرًا.

وأوضح مراد التركي أنه تم إنقاذ 19 مهاجرًا على الأقل، وما زال عشرة آخرون مفقودين. ويتحدر كل هؤلاء المهاجرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

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ويأتي مئات المهاجرين خصوصًا من أفريقيا جنوب الصحراء، إلى تونس بهدف العبور إلى أوروبا عبر البحر المتوسط على متن قوارب متداعية في الغالب.

وإيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال أفريقيا الذين ينطلقون أساسًا من تونس وليبيا، وزاد عدد المغادرين من البلدين بشكل كبير العام 2021.

123 ألف مهاجر يصلون إلى إيطاليا

وفي العام الماضي، تمكن 15671 مهاجرًا، بينهم 584 امرأة من الوصول إلى الأراضي الإيطالية من سواحل تونس، مقارنة بـ12883 (بينهم 353 امرأة) في العام 2020، وفق أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتخصص في قضايا الهجرة.

ووصل أكثر من 123 ألف مهاجر إلى إيطاليا العام 2021، مقارنة بنحو 95 ألفًا في العام السابق، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وأُبلغ عن فقدان نحو 2000 مهاجر في البحر الأبيض المتوسط العام 2021، مقارنة بـ1401 في العام 2020، وفق المنظمة الدولية للهجرة.