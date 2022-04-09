ملك الأردن يغادر إلى ألمانيا لإجراء جراحة انزلاق غضروفي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الأردن، اليوم السبت، أن الملك عبدالله الثاني سيغادر بلاده إلى ألمانيا، غدًا الأحد، لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي في منطقة العمود الفقري الصدري.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن سفر الملك يأتي عملًا بنصيحة الأطباء الأردنيين الذين اطلعوا على حالته، مضيفة: «ستجرى العملية في مستشفى متخصص في فرانكفورت هذا الأسبوع».

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وعانى الملك هذه الآلام في العمود الفقري بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، حسب الوكالة.

ويتبع إجراء العملية فترة من الراحة تمتد لنحو أسبوع، قبل عودة جلالته إلى أرض الوطن.