السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السعودية، اليوم السبت، أنها ستسمح لمليون مسلم بأداء فريضة الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، في زيادة ملحوظة بعد أن أجبر انتشار كوفيد قبل عامين السلطات على تقليص عدد الحجاج بشكل كبير.

وقال بيان صادر عن وزارة الحج السعودية «تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية»، حسب وكالة «فرانس برس».

ضوابط الحج

ووضعت الوزارة طبقًا لبيان صدر عنها السبت، مجموعة من الضوابط من أجل موسم الحج والعمرة لهذا العام ومنها أن يكون حج هذا العام للفئة العمرية أقل من 65 عامًا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة.

واشترطت وزارة الحج السعودية على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة. وشددت وزارة الحج والعمرة السعودية على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأكدت أن ذلك جاء انطلاقًا من حرص الحكومة السعودية الدائم على سلامة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وضمان سلامتهم وأمنهم.