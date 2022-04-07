السعودية تعلن عودة سفيرها إلى لبنان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السعودية، الخميس، عودة سفيرها إلى لبنان، بعد أكثر من خمسة أشهر على استدعائه على خلفية تصريحات لوزير لبناني سابق حول حرب اليمن اعتبرتها الرياض مسيئة، وفق وكالة «فرانس برس».



ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن وزارة الخارجية إعلانها «عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان الشقيقة»، مشيرة إلى أن ذلك يأتي «استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية بوقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي»، في إشارة إلى حزب الله اللبناني المدعوم من إيران والذي تتهمه الرياض بالهيمنة على الحياة السياسية في لبنان.