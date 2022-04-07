هل تنتهي الأزمة اليمنية بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي؟

القاهرة - بوابة الوسط

يسلّم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي، في مسعى لتوحيد الصفوف في المعسكر الذي يقاتل المتمردين الحوثيين في البلاد منذ أكثر من سبع سنوات، بينما تدور تساؤلات عن رمزية ذلك المجلس، وهل يعني تشكيله انتهاء الأزمة في البلاد؟

وجاءت الخطوة في وقت يشهد اليمن هدنة بين المتمردين والحكومة، أفرزت آمالًا بأن تؤدي إلى مفاوضات تنهي النزاع الذي تسبّب بحسب الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

تقييم فترة حكم هادي منصور

وسلط تقرير لوكالة «فرانس برس» الضوء على أهمية هذه الخطوة وتأثيرها على مستقبل الصراع في اليمن وأبرز أعضاء المجلس الرئاسي، مشيرة إلى «فشل هادي في فرض سلطته على اليمن الذي يمر بأزمات متعاقبة، منذ انتخابه العام 2012 وحتى تسليمه السلطة للمجلس الرئاسي».

ولطالما اتّهمه خصومه السياسيون بالفساد، فيما يرى خبراء أن وجوده على رأس هرم الحكم كان عثرة أمام وحدة المعسكر المعادي للحوثيين.

نهاية مرحلة الرئيس السابق

ويقول مدير مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ماجد المذحجي للوكالة الفرنسية إن ولادة المجلس تمثّل «نهاية عهد هادي»، مشيرًا إلى أن ما حدث «يقطع العلاقة مع الطريقة التي تمّت بها إدارة اليمن خلال عهد هادي» والتي شابتها خلافات المعسكر الواحد.

وسيتسلّم المجلس الرئاسي إدارة الدولة سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا، وسيقوم بتيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها.

وترى الباحثة في جامعة أكسفورد اليزابيث كيندال أن حكومة هادي كانت ضعيفة وغير كفؤة، موضحة «كان هناك اعتقاد خاطئ مفاده أن مناهضة الحوثيين تعني موالاة الحكومة. لم يحدث ذلك في عهد هادي».

ما هو تشكيل المجلس.. وما علاقة الرئيس الراحل علي صالح؟

يترأس المجلس الرئاسي وزير الداخلية السابق ومستشار الرئيس اليمني رشاد العليمي، ويضم سبعة أعضاء بالإضافة إليه، هم أربعة من شمال اليمن وأربعة من الجنوب. وكان جنوب اليمن دولة منفصلة قبل الوحدة في 1990.

ويضم المجلس الجديد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أكثر القوى الجنوبية نفوذًا والمنادي بالانفصال عيدروس الزبيدي المقرب من الإمارات العضو في التحالف العسكري بقيادة السعودية.

كما يضم طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح الذي اغتاله الحوثيون في 2017، ومحافظ مأرب سلطان العرادة المحافظة الشمالية التي يحاول المتمردون منذ أكثر من عام التقدم نحو مركزها.

خلفات عسكرية وأمنية ضمن التشكيل

ويقول كبير المحللين اليمنيين في شركة الأبحاث (نافانتي غروب) الأميركية محمد الباشا لفرانس برس إن «الأعضاء الثمانية لديهم خلفية عسكرية وأمنية. وقام معظمهم بخوض قتال مباشر مع الحوثيين»؛ لكن الخلفيات السياسية غير المتجانسة قد تشكل عائقا أمام عمل المجلس.

وتقول كيندال «لا شك بأنه سيكون من الصعب على هذا المجلس العمل معًا، نظرًا لخلفياتهم المختلفة. ولكن إذا أراد اليمن التماسك معًا كدولة موحدة، فلا بديل لهيئة حكم تتقاسم السلطة بين جماعات سياسية مختلفة وحتى متضاربة في بعض الأحيان».

الحوثيون يرفضون الحوار في السعودية

جاء الإعلان عن تشكيل المجلس في ختام مشاورات للقوى اليمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي، في غياب المتمردين الحوثيين الذين رفضوا إجراء حوار في السعودية التي تقود تحالفً عسكريًا في اليمن دعما للسلطة منذ 2015.

وأكد هادي في بيان متلفز أن المجلس الجديد مكلّف بالتفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من المتمردين الحوثيين.

وبحسب الباشا، فإن تشكيلة المجلس «مؤشر واضح على أنه إما المفاوضات، أو سيتحول هذا إلى مجلس حربي سيقاتل الحوثيين».

وترى كيندال أنه في ظل سلطة هذا المجلس «قد يكون الحوثيون منفتحين أكثر على عملية سياسية خاصة إذا ضعف موقفهم، والكثير من الأمور ستتوقف على نجاح المجلس الجديد في حشد الدعم على الأرض واستعداده لتقديم تنازلات».