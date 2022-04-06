«فرانس برس»: إطلاق الغاز المسيل على المتظاهرين في السودان

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين المناهضين لـ«الانقلاب العسكري» وداخل مستشفى في العاصمة، حسب ما أفاد شهود عيان وكالة «فرانس برس».

وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية الرافضة لـ«الانقلاب» أن «قوات المجلس العسكري الانقلابي اقتحمت مستشفى الجودة وتطلق الغاز المسيل للدموع بداخله وتروّع المرضى والكوادر الطبية وتتسبب في اختناق عدد منهم».

وتتزامن الاحتجاجات في السادس من أبريل مع ذكرى الانتفاضة الشعبية العام 1985 التي أطاحت بالرئيس العسكري جعفر نميري، كما تأتي تزامنا مع الذكرى السنوية الثالثة لبدء اعتصام السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بوسط العاصمة في العام 2019 للمطالبة بإنهاء حكم عمر البشير، الذي أُسقط في 11 أبريل من العام نفسه، بعدما دام حكمه لثلاثة عقود.

ولم ينجح إسقاط البشير في إقناع المعتصمين بإنهاء اعتصامهم أمام مقر الجيش، بل أصرّوا على المكوث لحين تسليم السلطة إلى المدنيين. وفي يونيو العام 2019، فض رجال يرتدون الزي العسكري الاعتصام ما أسفر عن مقتل نحو 128 شخصا، حسب ما أكدت لجنة مستقلة لأطباء السودان.

الانقلاب على الاتفاق بين المدنيين والعسكريين

وبعد تفريق المعتصمين، اتفق المدنيون والعسكريون على فترة انتقالية يديرونها معًا، حتى تصل البلاد إلى حكم مدني كامل، إلا أن «الانقلاب العسكري» الذي نفذه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان قلب تلك الخطط رأسًا على عقب.

ومنذ نُفّذ «الانقلاب العسكري»، وأطيح بالمدنيين من حكم البلاد الانتقالي، تعاني السودان من اضطرابات سياسية واقتصادية عميقة، ويخرج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع لمناهضة الانقلاب.

وفي الأسابيع الأخيرة كثف النشطاء السياسيون دعواتهم، عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، لتنظيم احتجاجات الأربعاء مستخدمين عدد من الوسوم مثل «عاصفة 6 أبريل.. زلزال 6 أبريل».